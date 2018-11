E’ tempo di Natale | a San Pietro arrivato l’Albero friulano

Matempo Liguria : in arrivo passerella pedonale a Portofino per accogliere i turisti a Natale : “Sono arrivati i moduli della passerella pedonale – alti circa un metro e mezzo sopra il livello della strada – che, aggirando le voragini sulla strada provinciale 227, permetteranno a tutti di raggiungere il borgo”. Matteo Viacava, sindaco di Portofino, ha aperto con questa notizia la riunione tra il Comune e i commercianti che si è tenuta oggi all’interno del Teatrino comunale.Insieme al primo cittadino e al ...

Decreto Genova - Bucci : “Perso tempo per inserire Ischia? Non mi riguarda. A Natale 2019 i genovesi vogliono nuovo ponte” : “Si è perso tempo per inserire la questione Ischia nella legge? Sono cose che non mi riguardano”. A dirlo, il sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci dopo l’approvazione del Decreto che prevede la ricostruzione di un viadotto dopo il crollo del Ponte Morandi. “I genovesi – ha aggiunto – vogliono un nuovo ponte entro Natale 2019”. L'articolo Decreto Genova, Bucci: “Perso tempo per ...

Maltempo Liguria - Portofino isolata : si lavora per riaprire passerella pedonale prima Natale : A seguito di sopralluogo, il consigliere responsabile alla viabilità per la Città Metropolitana Franco Senarega ha reso noto che domani inizieranno i lavori sulla SP227 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino, crollata in diversi tratti il 29 ottobre scorso a causa di una violenta mareggiata. L’obiettivo è aprire la strada al passaggio pedonale entro Natale. “Cominceremo con la costruzione della passerella pedonale nel tratto ...

Maltempo - lo 'spot' di Di Maio : io a Natale vacanze in Veneto : 'Io stesso verrò a Natale in vacanza qui, in questo luogo bellissimo'. Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio, durante la sua visita a Rocca Pietore e Malga Ciapela , Belluno, , ai piedi della ...

Maltempo - Di Maio : “Io a Natale in vacanza in Veneto” : “Io stesso verrò a Natale in vacanza qui, in questo luogo bellissimo”. Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio, durante la sua visita a Rocca Pietore e Malga Ciapela (Belluno), ai piedi della Marmolada, rilanciando l’appello ai turisti italiani a fare le vacanze nelle località colpite dal Maltempo. “A causa delle avverse condizioni meteorologiche non sono potuto arrivare, assieme al ministro Riccardo Fraccaro, a ...

Trentino - Veneto e Friuli dopo i danni del maltempo : «Venite - a Natale saremo pronti» : I danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoEnrico Fariselli è partito dalla zona di Ravenna alle 5 di domenica mattina. Alle 8 e 30 è arrivato sopra ad Alleghe, in Veneto, dove ha casa l’amico che accompagnava. Davanti si è trovato un paesaggio che non riconosceva più pur avendoci ...

Di Maio : “Reddito di cittadinanza e quota 100? Faremo decreto a Natale - non un ddl perché ci vorrebbe troppo tempo” : I fondi nella legge di Bilancio, le norme regolamentari in “un decreto a Natale o subito dopo”. Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook, ha annunciato che reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza e quota 100 non saranno inseriti in un disegno di legge, come previsto in un primo momento, ma il governo procederà per decreto e in particolare il reddito partirà “tra inizio e fine marzo”. Proprio oggi però è ...

Maltempo - Comune Vicenza : scuole chiuse - nessun recupero dei giorni a Natale : nessun recupero a Natale delle giornate di chiusura delle scuole stabilito dalla prefettura a causa del Maltempo per oggi, lunedì 29, e domani 30 ottobre. Sta infatti girando sui social network e nelle chat di Whatsapp una falsa notizia attribuita all’ufficio stampa del Comune di Vicenza secondo cui le due giornate di chiusura verranno recuperate durante le vacanze di Natale. “Niente di più falso – commenta l’assessore alla formazione Cristina ...