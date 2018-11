“E’ donna | non la vogliamo in officina”

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 novembre 2018) E’ l’unica ragazza all’indirizzo in Meccanica di un istituto scolastico del beneventano. “Tutte le officine la rifiutano per alternanza scuola-lavoro perché è” denuncia il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Per questo lancia un appello con un post su Facebook per aiutare “questa 17enne nel suo percorso di studio” alla scuola professionale ‘Lombardi’ di Airola e “di emancipazione dai pregiudizi”. Il periodo di pratica è, infatti, obbligatorio nel triennio.“La scuola si è mobilitata da subito nella collocazione della ragazza presso qualche officina, senza nessun risultato. La risposta è stata quella che ‘è una ragazza …'” e, allora, spiega il consigliere, “si sta pensando di mandarla al Nord”.“Questo è un fatto grave e vergognoso che sappiamo non essere ...