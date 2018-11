È Black Friday anche per le pompe funebri | “Acquista oggi e muori quando vuoi”

agi

(Di venerdì 23 novembre 2018) Non c'è niente di scontato, tranne il funerale. Anzi no: nella giornata delle offerte, c'è chi ha deciso di rendere davvero nero il Black Friday. L'Outlet del Funerale, impresa didi Cologno Monzese, in provincia di Milano, propone un taglio del 20% sul “pacchetto elegante”: da 2499 a 1999 euro, cremazione inclusa. “Ovviamente – spiega la società sul suo sito web - è possibile acquistare preventivamente il pacchetto, non c’è bisogno di morire per forza venerdì 23 novembre. Lo dice anche lo slogan pubblicitario scelto per la promozione: “Acquistail tuo funerale scontato evuoi”.L'Outlet del funerale “Gli appassionati degli acquisti attendono con trepidazione l’arrivo del Black Friday, giornata in cui piovono sconti e offerte su prodotti ...