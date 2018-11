Drogba annuncia il ritiro dal calcio giocato

Didier Drogba annuncia il ritiro dal calcio con un lungo messaggio : “ho trasformato i sogni in realtà” : Didier Drogba ha annunciato ufficialmente il ritiro dall’attività agonistica con un messaggio apparso sulla sua pagina Instagram L’attaccante ivoriano Didier Drogba ha annunciato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo dopo una prolifica carriera di 20 anni. Il 40enne giocatore, capocannoniere di tutti i tempi per la Costa d’Avorio e miglior marcatore straniero per il Chelsea, ha pubblicato su Instagram una sua ...