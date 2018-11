Droga | Brescia | sgominato traffico internazionale di cocaina | 32 arresti

Brescia - operazione anti Droga : 32 arresti : 7.57 La Guardia di Finanza di Brescia in collaborazione con lo Scico di Roma sta eseguendo 32 provvedimenti cautelari in carcere nei confronti di persone appartenenti a 3 diverse organizzazioni criminali transnazionali, di matrice albanese, dedite al traffico internazionale di cocaina. L' operazione conclude un'indagine che aveva già portato all'arresto di altre 24 persone e al sequestro di 130 chilogrammi di cocaina, oltre a diverse armi da ...

Brescia - il Fisco chiede le tasse ai trafficanti di Droga : la cartella esattoriale è di 5 milioni : In 24 sono stati arrestati per spaccio. Ora vengono chiamati in causa per gli introiti mai dichiarati