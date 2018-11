Dramma in onda per Paolo Brosio | micio colpito da emorragia fa chiudere il collegamento

L’isola di Pietro 2 - seconda puntata : una Drammatica verità : Anticipazioni L’isola di Pietro 2, seconda puntata: i dubbi di Elena Ieri sera è andata in onda la prima puntata de L’isola di Pietro 2. La fiction con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Michele Rosiello e Alma Noce è stata seguita al suo esordio da 3.328.000 telespettatori pari al 15,27% di share. Cosa succederà nella seconda puntata de L’isola di Pietro 2 in onda domenica prossima? La serenità di Pietro, Elena, ...

Massimo Bossetti - il Dramma in cella. La reazione dopo la condanna all’ergastolo : “Sono prigioniero dello Stato” urla e piange Massimo Giuseppe Bossetti due giorni dopo che la Cassazione ha reso definitiva la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Ha saputo della condanna da una diretta televisiva. Po un grido che rimbomba in tutta l’ala del carcere di Bergamo, dove dovrà scontare un ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, la ginnasta di di Brembate di Sopra (BG), scomparsa il 26 novembre 2010 e ...

Massimo Bossetti - in Dramma in cella. La reazione dopo la condanna all’ergastolo : “Sono prigioniero dello Stato” urla e piange Massimo Giuseppe Bossetti due giorni dopo che la Cassazione ha reso definitiva la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Ha saputo della condanna da una diretta televisiva. Po un grido che rimbomba in tutta l’ala del carcere di Bergamo, dove dovrà scontare un ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, la ginnasta di di Brembate di Sopra (BG), scomparsa il 26 novembre 2010 e ...