Dragon Ball Unreal | disponibile una nuova demo con protagonista Goku

Jump Force : direttamente da Dragon Ball saranno presenti Cell e Junior : Bandai Namco Entertainment America ha annunciato oggi che Cell e Junior (Piccolo), saranno presenti in Jump Force in veste di lottatori.Come riporta Dualshockers, senza tenere conto di Freezer, Cell è forse l'antagonista più amato in Dragon Ball Z, anche Junior è molto apprezzato dai fan. Bandai Namco ha accompagnato l'annuncio pubblicando alcune immagini in cui possiamo notare una cura dei modelli niente male, seppure per certi versi i due ...

Dragon Ball Xenoverse 2 : l'Extra Pack 4 include il villain del prossimo film Dragon Ball Super : Broly : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che i fan potranno giocare nei panni di Broly (Super Saiyan Full Power) in Dragon Ball Xenoverse 2 prima del lancio di Dragon Ball Super: Broly.Incluso come parte dell'Extra Pack 4, in arrivo questo inverno, i giocatori saranno in grado di usare Broly nella versione del film. I poteri del Saiyan sono aumentati per raggiungere o persino Superare quelli di Goku.Un nuovo stage, il Tournament of Power ...

Bellissime le skin Fornite di Dragon Ball - Epic potrebbe inserirle? : Si continua a parlare di Fornite: di recente l'artista Ryai ha pubblicato sui suoi account social una serie di skin concept di Fortnite che sono ispirate al mondo di Dragon Ball. Ovviamente nel giro di poche ore le immagini hanno fatto il giro della rete e ha incuriosito anche Ninja, il famoso streamer di Fortnite. Intanto per il designer Ryai le skin Fortnite di Dragon Ball potrebbero essere inserite nella categoria delle "skin Progressive", ...

Jump Force : un nuovo video mostra le trasformazioni dei personaggi di Dragon Ball : Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di mostrare dei nuovi video di gameplay con le trasformazioni finali di Goku, Vegeta e Frieza in Jump Force, titolo in arrivo il 15 febbraio per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital, già provato in anteprima. Svelato nel corso del X018 di Microsoft, il trailer mostra come Goku e Vegeta saranno in grado di raggiungere il livello Super Saiyan Blue. Frieza, per non essere sovrastato dai suoi rivali di ...

Dragon Ball Super - la saga non è finita : nuovo arco narrativo in arrivo : Nel prossimo numero di Dragon Ball Super ci sarà l’atto finale del Torneo del Potere. Il manga, dunque, si avvicina al capitolo finale, ma la bella notizia per i fan è che non sarà l’ultimo. Dragon Ball Super, infatti, non finirà con il Torneo del Potere, perché gli autori stanno preparando un nuovo arco narrativo. Una notizia bellissima per gli amanti del manga, che non vedono l’ora di ammirare il nuovo capitolo della ...

Dragon Ball FighterZ (Switch) - recensione : Sull'onda di una serie tutta nuova, Dragon Ball Super, il capolavoro di Akira Toriyama è tornato con tutta la sua carica di energia e passione per accogliere i nuovi fan e il rinnovato amore di chi, come noi, tentava di sparare una Kamehameha in salotto, quasi venti anni fa. In tutto questo tempo tanti videogiochi dedicati a Goku e i suoi amici si sono avvicendati sulle diverse generazioni di console (indimenticabili Legend of Super Sayan su ...

Dragon Ball Z : La battaglia dei dei diventa anche un Anime comics : Dragon Ball Z: La battaglia dei dei è un film dedicato al brand di Dragon Ball uscito in italia nel 2014. Questo film ha fatto da apripista ad altri due film e ad una nuova serie Anime (Dragon Ball Super) che è arrivata anche nel nostro paese lo scorso anno, i film invece sono “La Resurrezione di F” ed il nuovissimo film dedicato a Broly in uscita a dicembre in Giappone. Star comics ha fatto uscire il 3 Ottobre un volume davvero ...

Dragon Ball Z x Adidas - ecco le sneaker per i fan di Goku & co : Per i fan del manga firmato Akira Toriyama e della relativa serie tv l’attesa sta finalmente per terminare: nelle prossime settimane approderanno finalmente in commercio le sneakers della collezione Dragon Ball Z x Adidas, ispirate ad alcuni dei personaggi più celebri del fumetto. Una capsule collection attesissima, svelata in anteprima da alcuni scatti del portale di e-commerce Bait che potete sfogliare nella nostra gallery: i primi ...

Dragon Ball FighterZ : il gioco approda su Nintendo Switch : Dragon Ball FighterZ approda anche sulla console ibrida più famosa, stiamo parlando di Nintendo Switch naturalmente.Come possiamo infatti vedere dal comunicato Bandai Namco, il gioco ha lanciato un nuovo trailer per festeggiare il lancio su Switch:Read more…

Dragon Ball FighterZ : in arrivo i personaggi di Cooler e C-17 : Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato l'aggiunta di 2 nuovi personaggi giocabili: Cooler e C-17 arrivano in Dragon Ball FighterZ dal 27 settembre. I due personaggi saranno anche disponibili come DLC su Nintendo Switch dal 28 settembre.Domani è anche in arrivo un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori. Questo update porta una nuova arena originale, la Galactic Arena, nuovi livelli per i Ranked Match (incluso il livello più alto ...

Le sneaker Adidas dedicate a Dragon Ball : Da qualche tempo ormai gli appassionati di Dragon Ball sono con il fiato sospeso ad attendere aggiornamenti di ogni genere dal marchio di scarpe Adidas. Il motivo è semplice: qualche mese fa era emersa la notizia che brand bavarese avesse in cantiere una serie di sneaker ispirate all’opera leggendaria di Akira Toriyama, e da poche settimane le anticipazioni e le foto di alcuni dei modelli previsti hanno iniziato ad affiorare in Rete nella ...