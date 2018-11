Dovremo pagare 60 miliardi per la manovra kamikaze

ilgiornale

: Se alla fine dovremo pagare multa Europea penso Corte Dei Conti debba chiedere conto a tutti i membri del governo.… - davidealgebris : Se alla fine dovremo pagare multa Europea penso Corte Dei Conti debba chiedere conto a tutti i membri del governo.… - giovaciofane : @CiccinaLupo Alla fine dovremo pagare caro i nostri errori, sia se rimaniamo in Europa, sia se ne usciamo. Chi stav… - AttilaAzureRive : RT @scatto_da_fermo: Un'altra giovane dipendente di ONG è stata rapita. Ora, salva la manfrina per salvare le apparenze, dovremo, com'è giu… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Il governo spera che i conti si facciano tra un anno, cioè alla fine del 2019. Secondo l'esecutivo i dati su crescita e conti pubblici gli daranno ragione e a Bruxelles non resterà che cambiare rotta. Peccato che l'Europa abbia scelto una via un po' più veloce per la procedura di infrazione contro l'Italia. Un percorso sicuramente complesso e fitto di ostacoli, ma al termine del quale l'Italia potrebbe essere obbligata aun conto da 60di euro.La procedura non sarà sui conti del 2019 ma - come anticipato già dopo i primi no della Ue - su quelli del 2017, gli unici sui quali si possa dare un giudizio a consuntivo. La procedura sarebbe per debito eccessivo, ma a farla scattare è il mancato rispetto dei patti sul deficit programmato per il 2019.Ieri la Commissione lo ha spiegato in questi termini: "Il criterio del debito stabilito dal trattato e dal regolamento 1467/1997 ...