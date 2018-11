Dopo la nuova bocciatura | Di Maio apre alle modifiche in Parlamento

Festival di Sanremo 2019 - regolamento : Dopo il caso Meta-Moro - cambia il concetto di ‘canzone nuova’ : Ermal Meta, Fabrizio Moro Il regolamento del Festival di Sanremo cambia in uno dei suoi punti più controversi. Artisti avvisati, mezzi salvati. Il caso del presunto plagio contestato lo scorso anno ad Ermal Meta e Fabrizio Moro ha creato un precedente e così, quest’anno, gli organizzatori della kermesse hanno deciso di mettere mano al cavillo che norma l’utilizzo, all’interno delle nuove canzoni, di stralci di partiture già ...

Nuova Commissione Via-Vas Nomine Dopo dieci anni di attesa : Spesso l’opposizione dice che il governo del cambiamento giallo-verde non cambia nulla e la parola “cambiamento” viene utilizzata in modo ironico sui social e sui media. In realtà le cose non stanno così e basta guardare quanto fatto finora per rendersene conto. Il programma si sta perseguendo con tenacia e determinazione. Segui su affaritaliani.it

La nuova voce di Woody potrebbe essere Angelo Maggi Dopo Fabrizio Frizzi : È stata annunciata l'uscita del quarto capitolo di Toy Story che uscirà a giugno 2019. Gli appassionati italiani si chiedono quanto cambierà il personaggio di Woody che, per la prima volta, non potrà essere doppiato dal conduttore Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso mese di marzo. Il presentatore romano ha dato la voce a una delle figure più simboliche della Disney-Pixar e si sa che spesso la chiave del successo di un personaggio animato è ...

G-Eazy esce con una nuova ragazza Dopo la fine della storia con Halsey : Si erano lasciati la seconda volta lo scorso ottobre The post G-Eazy esce con una nuova ragazza dopo la fine della storia con Halsey appeared first on News Mtv Italia.

Dopo il grande successo dell'inaugurazione - il 13 novembre 2018 riprendono gli spettacoli della nuova stagione di Teatro Ragazzi Padova. Il programma di novembre : Tutti gli spettacoli sono programmati all´interno dell´orario scolastico dalle scuole per l´infanzia alle superiori per favorire la partecipazione degli studenti. L'Assessorato alla Cultura del ...

Ponte Morandi - il crollo in una nuova simulazione : la possibile sequenza del collasso secondo Dopo secondo : A tre mesi di distanza dal crollo del Ponte Morandi, a Genova, è stato presentato un nuovo studio sul possibile collasso del viadotto. A realizzarlo, i ricercatori di due società di ingegneria (Studio Calvi e Mosayk di Pavia), due università Italiane (IUSS e Università di Pavia) un centro di ricerca (Fondazione Eucentre) e una università americana (University of Washington, Seattle). La simulazione è stata presentata lo scorso 6 novembre ...

Carlo Marrale : la nuova carriera da solista del “bimbo” Dopo i Matia Bazar : Carlo Marrale è musicista, compositore e, da quando ha lasciato i Matia Bazar, sta dimostrando di essere anche un bravo cantante. Inizia a suonare giovanissimo, mettendosi in luce come grande chitarrista. A 16 anni ottiene il permesso dai genitori di imbarcarsi ed esibirsi in un una lunga crociera che lo porterà anche in Argentina e Brasile. Non essendo mai uscito da Genova prima di questo tour da favola, è affascinato da questa esperienza. Già ...

Un film per l’ex di Dybala - la nuova vita di Antonella Cavalieri Dopo la rottura con l’argentino : l’ex Wags ad Abu Dhabi : Antonella Cavalieri è volata ad Abu Dhabi per girare un film: l’ex fidanzata di Paulo Dybala vuole sfondare nel mondo del cinema “La popolarità e le ragazze che gli facevano il filo hanno rovinato la nostra storia. Lui ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli, mi sono tolta le fette di prosciutto dagli occhi, ho fatto la valigia e me ne sono andata”. Così Antonella Cavalieri, ex ...

F1 - Hamilton regala il quinto titolo alla Mercedes : ecco la nuova classifica Costruttori Dopo il Gp del Brasile : Pokerissimo della Mercedes, il team di Brackley vince il quinto titolo Costruttori grazie alla vittoria di Hamilton in Brasile La Mercedes si laurea campione del mondo dei Costruttori per la quinta volta consecutiva, un successo arrivato grazie al trionfo di Hamilton nel Gp del Brasile, abile a precedere sul traguardo Verstappen e Raikkonen. Niente da fare per la Ferrari, costretta ad arrendersi dopo il terzo posto di Iceman e il sesto di ...

F1 - Hamilton vince in Brasile e allunga su Vettel : ecco la nuova classifica piloti Dopo il Gp del Messico : Il pilota della Mercedes si prende il Gp del Brasile e festeggia alla grande la vittoria del quinto titolo, aumentando anche il vantaggio su Vettel nella classifica piloti Nonostante il titolo sia già in tasca, Lewis Hamilton aumenta il vantaggio su Vettel nella classifica piloti. Il pilota della Mercedes vince il Gp del Brasile e stacca ulteriormente il tedesco della Ferrari, solo sesto oggi al traguardo. Un risultato ottenuto con le ...

Dopo trent'anni inaugurata la nuova ala della scuola media Don Bosco : Prato, un sogno che si avvera per ragazzi e famiglie Dopo un'attesa infinita tra intoppi burocratici vari, cantieri fermi e finanziamenti a singhiozzo

Dermatite atopica - Dopo 50 anni senza grandi novità - arriva in Italia una nuova cura : dopo 50 anni senza grandi novità, arriva in Italia una nuova cura per la Dermatite atopica. E' infatti disponibile in Italia il primo farmaco biologico innovativo specifico per il trattamento della Dermatite atopica negli adulti. La terapia, che si somministra con iniezioni sottocute, è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale per il trattamento della malattia in forma grave nei pazienti adulti in cui la ciclosporina è ...

India - livelli record di smog Nuova Delhi Dopo festa del Diwali : Le limitazioni non sono state rispettate, si è fatto festa con gli spettacoli luminosi in cielo per tutta la notte.Nuova Delhi è la città più inquinata del mondo secondo l'Oms e i livelli di qualità ...