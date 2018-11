DOPO LA BOCCIATURA Il patto per evitare di finire a pezzi - IlSussidiario net

SPY FINANZA/ Le 4 ragioni per cui lo spread è sceso DOPO la bocciatura dell'Ue - IlSussidiario.net : La Commissione europea ha bocciato la manovra italiana e lo spread è sceso. Una stranezza, come quella del silenzio tedesco sulla vicenda

Manovra - cosa rischia l'Italia DOPO BOCCIATURA Commissione : Bruxelles, 21 nov., askanews, - La Commissione europea ha pubblicato oggi a Bruxelles il suo parere sulla Manovra, o più precisamente sul Documento programmatico di bilancio, Dpb, presentato dall'...

Piazza Affari positiva e spread in calo DOPO BOCCIATURA UE. FTSE MIB +1 - 41% : L'Istat nel report intitolato "Le prospettive per l'economia italiana nel 2018-2019" ha rivisto al ribasso la stima della crescita del PIL dell'Italia nel 2018 a +1,1% dal precedente +1,4%, mentre ...

Fatturazione elettronica - proroga probabile DOPO novità bocciatura Garante Privacy. Cosa cambia : Modificare il sistema di Fatturazione elettronica per evitare di violare la privacy dei contribuenti: la richiesta del Garante della Privacy alle Entrate

Piazza Affari rallenta DOPO la bocciatura della manovra : In rialzo anche le altre Borse europee. In luce tutto il comparto bancario dopo la debolezza della vigilia. In calo l'euro sotto 1,14 dollari mentre il petrolio prende la via del rialzo...

Salvini DOPO la bocciatura della manovra : "La lettera dell'Ue? Tanto aspettavo anche quella di Babbo Natale" : La commissione Ue, come previsto, ha bocciato la legge di bilancio. Ma Matteo Salvini fa spallucce: "Arrivata la lettera? Tanto mi aspettavo anche quella di Babbo Natale. Ne riparleremo ma nessuno mi convincerà mai, ad esempio, che la Fornero sia una legge giusta". Il ministro dell'Interno, intervenendo alla Giornata della Legalità di Confcommercio, ha poi aggiunto: "Risponderemo educatamente".Il vicepremier poi, rispondendo ai ...

Rai - consigliera Borioni fa ricorso al Tar : “Foa non poteva essere indicato dal Cda DOPO la prima bocciatura in Vigilanza” : La consigliera Rai Rita Borioni, eletta in quota Pd, ha fatto ricorso al Tar contro la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Alla base del suo ricorso, apprende l’Adkoronos, ci sarebbe il fatto che il giornalista, dopo la bocciatura della Vigilanza, non poteva nuovamente essere indicato dal Consiglio di amministrazione per l’incarico di presidente. Foa è stato eletto lo scorso 26 settembre con 27 voti favorevoli in commissione, il ...

Ua manovra bis a giugno : l'offerta del governo all'Ue DOPO la bocciatura : Azzerato il confine tra manovra di bilancio e manovre politiche, incassato un nuovo giudizio negativo, Di Maio e Salvini fanno a gare a chi alzerà per primo il piede...

Manovra - Melénchon contro l'Ue DOPO la bocciatura : Italia espropriata della sovranità : dopo che l'Europa ha ratificato la decisione di non approvare la Manovra finanziaria del'Italia, tante sono state le reazioni. Quelle che provengono dal Bel Paese raccontano che Di Maio e Salvini non hanno intenzione di fare alcun passo indietro. La Manovra del popolo [VIDEO] non può essere sacrificata, nelle loro opinioni, sull'altare dei conti pretesi dall'Unione Europea e non paiono esserci i margini affinché le tre settimane di tempo ...