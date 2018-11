Domani sciopero di medici e anestesisti | a rischio decine di migliaia di interventi e

Tunisia : Domani sciopero settore pubblico : ANSAmed, - TUNISI, 21 NOV - Falliti i negoziati tra sindacato Ugtt , Unione generale lavoratori tunisini, e governo. Confermato dunque per domani, lo sciopero generale del settore pubblico in Tunisia, ...

Alzano la voce i Vigili del Fuoco - Domani è sciopero : "Manovra - una presa in giro" : Il Conapo, sindacato dei Vigili del Fuoco: "Non è stato previsto un solo centesimo per l'adeguamento delle retribuzioni dei...

Domani sciopero generale nazionale. Interessati trasporti - scuola e sanità : Roma, 25 ott., askanews, - Domani è sciopero generale nazionale proclamato da alcuni sindacati di base, Cub, Sgb, S.I. Cobas e Usi,. Interesserà dunque i trasporti, ferroviario, locale e aereo,, la ...

Tutto sullo sciopero generale di Domani - venerdì 26 ottobre : Riguarderà tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati, compresi trasporti e scuola: durerà 24 ore ma con modalità diverse da servizio a servizio The post Tutto sullo sciopero generale di domani, venerdì 26 ottobre appeared first on Il Post.

Roma : con sciopero trasporti Domani varchi aperti in centro e Trastevere : Roma – domani i varchi diurni delle Zone a traffico limitato del centro e di Trastevere non saranno attivi. Il transito sara’ quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso. La decisione e’ stata presa dall’amministrazione per agevolare la mobilita’ durante lo sciopero del trasporto pubblico. Lo afferma, in una nota, l’Agenzia Roma servizi per la Mobilita’. L'articolo Roma: con sciopero trasporti ...

Roma - Domani 26 ottobre sciopero generale del trasporto pubblico : Dalle 21 di giovedì 25 ottobre alle 21 di venerdì 26 sono previste ben 24 ore di sciopero del trasporto pubblico, che minacciano di generare disservizi e non pochi problemi a tutti i viaggiatori che giungono a Roma e soprattutto ai pendolari che ogni giorno si spostano usando i mezzi pubblici. Nella capitale, all'interno del perimetro comunale, sono comunque garantite le fasce di garanzia ovvero dall'apertura alle 8 e 30 del mattino e dalle 17 ...

Lavoro - Domani sciopero generale trasporti - sanità - scuola : ROMA. scuola, sanità, trasporti locali e ferroviari, ma non solo. domani, venerdì 26 ottobre, si preannuncia una giornata difficile in tutto il Paese a causa della sciopero di 24 ore indetto dalle ...

Ama : indetto per Domani sciopero nazionale generale Usi : Roma – “L’organizzazione sindacale Usi (Unione Sindacale Italiana) ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdi’ 26 ottobre. In base a precedenti casi del genere, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali”. Lo ha comunicato Ama Spa in una nota. “In attuazione di quanto ...

Roma : possibile venerdì da incubo per trasporti - Domani sciopero sindacati base : Roma – A Roma venerdi’ 26 ottobre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale e nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Sgb, Cub, Si Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas. Nella Capitale l’agitazione interessera’ i collegamenti Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di ...

Domani ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma : Durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di Atac e Cotral, ma ci saranno le solite fasce di garanzia The post Domani ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Ryanair - Filt e Uilt confermano sciopero di 24 ore per Domani : Roma, 27 set., askanews, - 'Confermato domani, venerdì 28, lo sciopero di 24 ore di tutto il personale navigante di Ryanair e delle agenzie interinali collegate, basato in Italia, unitamente al ...

