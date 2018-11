Dolce&Gabbana | i prodotti del brand spariscono dai siti di e-commerce | a rischio un

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 novembre 2018) Accuse di sessismo e razzismo, show annullato, e nemmeno più i propri abiti online suie-cinesi. Nel day after del caso “Dolce & Gabbana – Cina” si raccolgono solo cocci. Ovviamente tutti in casa D&G. Le reazioni infuriate ai contestati tre spot di lancio del The Great Show, la sfilata evento, poi annullata, che si sarebbe dovuta tenere all’Expo Centre di Shanghai, sono state letali per il marchio di moda milanese. In poche ore i tre video di lancio dell’evento con protagonista una modella cinese che con le bacchette prova a mangiare un’enorme pizza, un gigantesco piatto di spaghetti, e infine un cannolo siciliano delle impressionanti proporzioni, hanno portato a decine di migliaia di proteste online. Più la ciliegina sulla torta del boicottaggio deiD&G da parte delle società di e-di lusso cinesi come Secoo, Vip.com e Yhd.com, e ...