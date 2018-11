Dolce & Gabbana via dai siti di e-commerce cinese dopo spot sessista

Dolce & Gabbana : i loro prodotti banditi da siti e-commerce cinesi : Dolce Gabbana sempre più nella bufera: dopo le polemiche sui video "razzisti e sessisti" e ulteriori commenti su Instagram, i prodotti della griffe italiana sono spariti dalle piattaforme di e-...

Cina - Dolce&Gabbana fuori da e-commerce : 9.03 A seguito delle polemiche sull'ultima campagna pubblicitaria giudicata dai web cinesi razzista e sessista, i prodotti di Dolce & Gabbana sono spariti dalle piattaforme di e-commerce già dalla tarda serata di ieri. Il boicottaggio è sui tre colossi cinesi del settore, Tmall, JD.com e Suning, quelli cross-border NetEase Kaola e Ymatou,e compagnie del luxury e-commerce come Secoo, Vip.com, e Yhd.com. Ieri gli stessi stilisti avevano ...

L'incredibile pasticcio cinese di Dolce&Gabbana è diventato un caso politico : Oltre a loro era prevista la partecipazione di oltre 500 tra esponenti del mondo della moda, artisti e personaggi dello spettacolo alla sfilata di oggi. Lo stesso Global Times, il giornale più ...

I prodotti di Dolce & Gabbana spariti dalle piattaforme di e-commerce cinesi : Dolce & Gabbana sempre più nella bufera: i prodotti della griffe italiana sono spariti dalle piattaforme di e-commerce già dalla tarda serata di ieri, secondo Jinronghu.com. Il boicottaggio è sui tre colossi del settore cinesi Tmall, JD.com e Suning, quelli cross-border NetEase Kaola e Ymatou, e compagnie del luxury e-commerce come Secoo e Vip.com, e Yhd.com. Su Weibo, il Twitter locale, D&G è tra i primi 4 ...

Dolce & Gabbana contro la Cina “ignorante - puzzolente e sporca” - ma poi : “siamo stati hackerati” : Anche con le scarpe firmate Dolce & Gabbana si può scivolare. E farsi male, molto. Ma online puoi sempre dire che è stato un hacker a farti cadere. Così come ha fatto Stefano Gabbana: questa scusa non è servita per evitare l’annullamento dell’importante sfilata del marchio italiano, in programma per oggi a Shanghai, in Cina. Non è ancora chiaro se ...

Bufera in Cina per Dolce & Gabbana - sfilata annullata : Milano, 21 nov., askanews, - Bufera in Cina per Dolce & Gabbana, costretti ad annullare la sfilata-evento, che avrebbe dovuto tenersi oggi a Shanghai, dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla ...

Dolce & Gabbana - sfilata in Cina annullata. Lo spot razzista e la bufera per un post di Stefano. Ecco cos'è accaduto : Gabbana - che per la cronaca ha denunciato di aver subìto un hackeraggio - nel commento screenshottato avrebbe definito la Cina 'una mafia maleodorante, sporca e ignorante'. LA CAMPAGNA SOCIAL 'The ...

Dolce&Gabbana annullano sfilata in Cina : 17.28 "The Great Show" di Dolce&Gabbana non si terrà oggi a Shanghai. La sfilata evento è stata cancellata dagli stessi stilisti,dopo le polemiche sull'ultima campagna pubblicitaria giudicata dai web cinesi razzista e sessita. In uno degli spot si vede una modella cinese mentre mangia con le bacchette, seguendo le istruzioni di una voce maschile, che usa volgari doppisensi,piatti tipici italiani. Un hacker ha postato sul sito di Gabbana ...

Dolce & Gabbana : annullato lo show di Shanghai. Incidente diplomatico in Cina : ''Siamo stati hackerati'' : Il danno d'immagine è ovviamente forte, con profili Instagram di fashionisti che fanno rimbalzare in tutto il mondo commenti, screenshot assolutori o accusatori. La questione quindi non è chiusa, ...

Dolce & GABBANA - INSULTI AI CINESI : HACKERATO PROFILO INSTAGRAM/ Bufera social : campagna marketing razzista? - IlSussidiario.net : DOLCE & GABBANA: HACKERATO PROFILO INSTAGRAM. Reazione alla pubblicità sessista cinese? Ecco cosa sta succedendo alla maison

Dolce& Gabbana - critiche sulla pubblicità in Cina : Una sfilata di Dolce&Gabbana è stata annullata a Shangai in Cina a causa delle accuse rivolte alla famosa azienda per aver diffuso un video pubblicitario dai presunti contenuti razzisti e sessisti. Al filmato si sono aggiunte alcune dichiarazioni che avrebbe reso Stefano Gabbana considerate offensive nei confronti del popolo cinese. Le presunte affermazioni dello stilista sono state riportate da uno dei profili più visitati di Instagram, ...

Dolce&Gabbana - in un video promo la modella mangia un cannolo e una voce commenta : “E’ troppo grande per te?”. E’ polemica. Il marchio : “Vittime degli hacker” : Razzismo e sessismo contro la Cina nei video promozionali di Dolce&Gabbana. A poche ore dall’attesissimo evento mondiale dei due stilisti a Shangai sui media e sui social cinesi è scoppiata la polemica. Al centro della contesa i tre video caricati nella pagina Instagram di D&G. In tutti e tre i mini spot appare una ragazza cinese, vestita con lungo abito in paillettes e bracciali del duo italiano, che si siede a tavola e affronta, ...