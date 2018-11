Dolce & Gabbana | dopo lo spot e gli insulti alla Cina che lo stilista ha attribuito

Il brand Dolce&Gabbana finisce nella bufera per uno spot ritenuto sessista e razzista : Il noto brand italiano di Dolce e Gabbana è finito al centro di un’aspra polemica mediatica. La colpa è di un video, postato il 17 novembre su Weibo, il canale Twitter asiatico. Il video, postato con l’hastag DGLovesChina e DGTheGreatShow, è stato definito sessista e razzista. Lo sport di Dolce&Gabbana definito razzista e sessista: ritirato da Weibo Lo spot pubblicato dalla griffe italiana aveva come soggetto una donna cinese che mangiava ...

E-commerce cinesi bandiscono i prodotti di Dolce & Gabbana : Non si placa in Cina la bufera su Dolce & Gabbana. Le principali piattaforme di E-commerce del Paese, comprese Tmall, JD.com, Xiaohongshu e Secco hanno rimosso dai loro siti i prodotti della casa di moda italiana. La decisione, riporta il South China Morning Post, è stata presa dopo che lo stilista e fondatore della casa di moda, Stefano Gabbana, aveva affermato in una conversazione su Instagram che la Cina è un "Paese di me..a". Il commento ...

Lezione di marketing per Dolce&Gabbana : Gli stilisti italiani avrebbero dovuto tenere una sfilata di moda a Shanghai. Ma una loro pubblicità ritenuta offensiva li ha costretti ad annullare tutto, insegnando che non si gioca con il sentimento nazionale dei cinesi. Leggi

Cina - Dolce&Gabbana fuori da e-commerce : 9.03 A seguito delle polemiche sull'ultima campagna pubblicitaria giudicata dai web cinesi razzista e sessista, i prodotti di Dolce & Gabbana sono spariti dalle piattaforme di e-commerce già dalla tarda serata di ieri. Il boicottaggio è sui tre colossi cinesi del settore, Tmall, JD.com e Suning, quelli cross-border NetEase Kaola e Ymatou,e compagnie del luxury e-commerce come Secoo, Vip.com, e Yhd.com. Ieri gli stessi stilisti avevano ...

I prodotti di Dolce & Gabbana spariti dalle piattaforme di e-commerce cinesi : Dolce & Gabbana sempre più nella bufera: i prodotti della griffe italiana sono spariti dalle piattaforme di e-commerce già dalla tarda serata di ieri, secondo Jinronghu.com. Il boicottaggio è sui tre colossi del settore cinesi Tmall, JD.com e Suning, quelli cross-border NetEase Kaola e Ymatou, e compagnie del luxury e-commerce come Secoo e Vip.com, e Yhd.com. Su Weibo, il Twitter locale, D&G è tra i primi 4 ...

