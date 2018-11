Dl Sicurezza | lunedì il governo pone la fiducia alla Camera

Dl Sicurezza : sì da commissione Affari costituzionali - lunedì in Aula : La commissione Affari costituzionali del Senato ha licenziato il dl Sicurezza. Forza Italia si è astenuta. Lunedì il decreto andrà in Aula.

Sicurezza e migranti - ultimi ritocchi ai decreti. Salvini punta al via libera del governo lunedì : Prima "un gradevolissimo caffè" con il premier Giuseppe Conte, poi la partenza per Genova dove ha visitato il Salone nautico, giunto alla 58esima edizione. Dal capoluogo ligure il vicepremier, e ministro dell'Interno, Matteo Salvini ha annunciato l'arrivo in Consiglio dei ministri di due decreti legge su Sicurezza e immigrazione. La deadline è prevista per lunedì mattina, con la presenza di Conte e dell'altro vicepremier Luigi Di Maio. Salvini ...

Salvini : "Lunedì in Cdm decreto Sicurezza e immigrazione" : Dopo le tensioni di ieri tra Movimento Cinque Stelle e Lega sui decreti immigrazione e sicurezza voluti da Salvini, arriva la svolta. E ad annunciarla è lo stesso ministro degli Interni che dopo il vertice con Tria e Conte accende il semaforo verde sui due provvedimenti. "Questa mattina a Palazzo Chigi ho preso un gradevolissimo caffè col presidente del consiglio per limare alcuni passaggi del decreto sicurezza. Finalmente dopo mesi di lavoro, ...

