Dl Sicurezza | il Governo pone la fiducia | lunedì il voto alla Camera Di Maio | “È solo

Dl Sicurezza - lunedì il governo pone la fiducia alla Camera : Il governo lunedì porrà la questione di fiducia sul decreto Sicurezza. E' quanto si apprende in ambienti di Montecitorio, secondo cui nel pomeriggio di lunedì dovrebbe tenersi un voto procedurale per ...

Sicurezza scuole - la madre di Vito Scafidi a 10 anni dalla morte : “Problema non risolto”. Guariniello : “Governo tace” : “Mio figlio Vito, come i bambini di San Giuliano e gli studenti dell’Aquila, è una vittima di Stato: per anni lo Stato sapeva della condizione delle scuole, ma non ha fatto nulla”. Vito Scafidi è morto il 22 novembre 2008 mentre si trovava a scuola. Aveva 17 anni e da quel momento sua madre, Cinzia Caggiano, non ha mai smesso di lottare per la Sicurezza degli edifici scolastici in tutta Italia. “All’inizio dicevano che si trattava di una tragica ...

Governo ad alta tensione - ultimatum di Salvini : 'Dl Sicurezza o salta tutto' : Il decreto sicurezza potrebbe rappresentare un ostacolo per il Governo gialloverde, considerata la resistenza di una parte del M5S e la convinzione di Salvini che, dal Viminale dove presenziava a una manifestazione, ha dato il suo ultimatum per il 3 dicembre. O si fa o, come detto dal ministro, salta tutto, inteso probabilmente come Governo. Ad un certo punto sembrava davvero che quella tra Lega e Movimento Cinque Stelle potesse diventare ...

Matteo Salvini : 'Decreto Sicurezza entro il 3 dicembre o salta il governo' : 'O passa entro il 3 dicembre o salta tutto '. L'aut aut di Matteo Salvini non lascia scampo al Movimento 5 stelle : 'Il decreto sicurezza s erve al Paese e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia ...

I dubbi dei cinquestelle sul decreto Sicurezza e il futuro del governo : Il presidente della commissione affari costituzionali della camera, il cinquestelle Giuseppe Brescia, in un’intervista con Internazionale critica il decreto sicurezza e immigrazione, ma assicura che in ogni caso lo sosterrà. Leggi

Dl Sicurezza - M5s e la fronda dei 19 : 'Rivedere il testo' - governo in bilico : Non soltanto gli inceneritori a far schizzare la tensione alle stelle nel governo . Ora ci si , ri, mette anche il decreto Sicurezza, voluto fortemente da Matteo Salvini e lungamente contestato da ...

Forze di Sicurezza : organici ridotti all'osso ed il governo prepara oltre 7000 assunzioni : Gli organici delle Forze dell’ordine e di sicurezza sono ridotti all’osso, questo è un problema ormai conosciuto e che da anni viene riconosciuto anche dai nostri governi. Come sottolineano dal sindacato di polizia Equilibrio sicurezza, i tagli al turn over che negli ultimi anni è stato imposto da ristrettezze di bilancio e dirottamenti dei fondi di bilancio pubblico, ad altre priorità italiane, hanno ridotto al lumicino le dotazioni organiche ...

Governo e Lega A - prove d’intesa su scommesse - Sicurezza e diritti Tv : Miccichè e Giorgetti si sono incontrati per discutere le misure previste dall'Esecutivo che riguardano il settore calcistico. L'articolo Governo e Lega A, prove d’intesa su scommesse, sicurezza e diritti Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dl Sicurezza - ok del Senato : 163 sì - . 5 M5s non votano. Salvini : «Governo andrà avanti» : Centosessantatre sì e 5 dissidenti pentastellati: poco dopo le 12 la fiducia al dl sicurezza passa con questi numeri al Senato, quindi sul filo rispetto alla maggioranza di cui può...

Governo in Sicurezza : Roma. Il Dl sicurezza voluto da Matteo Salvini passa con il voto di fiducia al Senato (163 sì, 59 no e 19 astenuti), il leader della Lega esulta e capitalizza il risultato anche se manca ancora il pronunciamento della Camera. I problemi, invece, sono tutti nel M5s, che si ritrova con cinque senatori

Il governo supera lo scoglio del decreto Sicurezza. Ora c'è quello della prescrizione : Il governo incassa la fiducia al Senato sul decreto sicurezza e immigrazione senza sorprese: sono solo cinque i senatori pentastellati "dissidenti" usciti dall'Aula durante il voto e di loro si occuperà il Collegio dei Probiviri. È un punto per la Lega, che con questo provvedimento realizza una parte importante delle sue promesse elettorali. Ora toccherebbe al M5s portare a casa un risultato, ottenendo lo stop alla ...

IL governo supera lo scoglio del decreto Sicurezza. Ora c'è quello della prescrizione : Il governo incassa la fiducia al Senato sul decreto sicurezza e immigrazione senza sorprese: sono solo cinque i senatori pentastellati "dissidenti" usciti dall'Aula durante il voto e di loro si occuperà il Collegio dei Probiviri. È un punto per la Lega, che con questo provvedimento realizza una parte importante delle sue promesse elettorali. Ora toccherebbe al M5s portare a casa un risultato, ottenendo lo stop alla ...

Perché il decreto Sicurezza può mettere in crisi il governo : La Lega ha incassato il primo via libera a un provvedimento cruciale per il suo elettorato ma la fiducia in Senato ha...

Dl Sicurezza - ok del Senato : 163 sì - . 5 M5s non votano. Salvini : «Governo andrà avanti» : Ok Senato al decreto sicurezza. I voti a favore sono stati 163, con 59 no e 19 astenuti, tra i quali cinque esponenti del M5S, che erano fuori dall'aula al momento del voto. I presenti sono stati...