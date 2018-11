Dimmi come cammini | e ti dirò quanto vivrai | lo dice la scienza

Dimmi come sorridi e ti dirò quale spazzolino è meglio per te : «Un giorno senza un sorriso è un giorno perso». come contraddire Charlie Chaplin, lui che il mondo lo faceva ridere quotidianamente con i suoi show. Spesso non ce ne accorgiamo, o lo diamo per scontato, ma un sorriso è capace di capovolgere una giornata storta o rassicurare chi si trova in un momento di difficoltà. Eppure sono ancora tanti coloro che lo nascondono per paura di mostrare imperfezioni, macchie, o denti gialli. Se è vero che ridere ...