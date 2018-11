Dieta contro la gastrite | ecco i cibi da evitare

Dieta contro il diabete : ecco cosa mangiare e cosa evitare : La Dieta corretta contro il diabete prevede l'esclusione di alcuni alimenti che possono essere dannosi. ecco cosa si può mangiare e cosa va evitato.

Dieta nordica contro pressione alta e diabete : La Dieta nordica può aiutare a prevenire patologie come la pressione alta e il diabete. Lo rivela uno studio condotto dalla University of East Finland

Dieta vegetariana contro il diabete e la depressione : Uno studio pubblicato sulla BMJ Open diabetes Research & Care sostiene che una Dieta vegetariana aiuta a tenere sotto controllo diabete e depressione

Dieta veloce contro la fame nervosa per dimagrire : ecco cosa si mangia : La Dieta veloce contro la fame nervosa può far dimagrire di qualche chilo. ecco cosa prevede il menù dietetico di 3 giorni. Non è adatta a tutti.

Dieta contro la dissenteria : cibi ammessi e proibiti : Fra i sintomi dell’influenza intestinale c’è la dissenteria, un problema che colpisce, sia d’estate che d’inverno, moltissime persone. Come dobbiamo comportarci quando siamo costretti a correre al bagno tre o quattro volte al giorno? Per prima cosa è importante contattare il proprio medico curante, in seguito sarà necessario seguire la Dieta giusta. Quando si soffre di dissenteria infatti esistono dei cibi che sono ...

Dieta antiossidante contro invecchiamento : ecco cosa si mangia : La Dieta antiossidante contro l'invecchiamento prevede il consumo di molti alimenti ricchi di vitamine. ecco lo schema tipo di una settimana

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA - PROTEZIONE CONTRO TUMORI ALL'INTESTINO/ L'acido oleico e la Dieta mediterranea : L'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA ha dei poteri CONTRO i TUMORI ALL'INTESTINO: L'acido oleico prodotto blocca le infiammazioni e previene il cancro creando una barriera protettiva.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:01:00 GMT)

Dieta della tiroide - cosa mangiare per tenere sotto controllo il peso : Chi soffre di di problemi alla tiroide dovrebbe seguire una Dieta particolare per tenere sotto controllo il peso. La tiroide infatti svolge un’importante funzione nell’organismo, producendo un ormone che regola il metabolismo osseo, glucidico e lipidico. Un eccesso (ipertiroidismo) oppure una diminuzione (ipotiroidismo) di questo ormone provoca degli squilibri che possono avere conseguenze molto gravi. Solitamente a causare le ...

Dieta dell’avena contro gonfiore e ritenzione idrica : L’avena è un ottimo alleato per dimagrire ed è il protagonista di una Dieta perfetta per combattere il gonfiore e la ritenzione idrica. L’avena è un cereale ricco di proprietà benefiche, che si può mangiare al naturale oppure sotto forma di fiocchi e latte vegetale. Si tratta di una fonte di carboidrati a lenta digestione, che perciò non provoca dei picchi glicemici, fornendo all’organismo un senso di sazietà che dura a lungo. ...

La Dieta salva ossa contro osteoporosi e artrite : L’osteoporosi e l’artrite sono due malattie molto comuni delle ossa che si possono prevenire facilmente attraverso la dieta giusta. L’osteoporosi è una patologia che colpisce lo scheletro, causando un progressivo indebolimento della struttura ossea, nell’artrite invece vengono attaccate principalmente le piccole articolazioni. Si tratta di malattie difficili da curare, in cui i farmaci possono solamente ridurre i sintomi, ma ...

Dieta vegetale ricca di carboidrati : aiuta il controllo del peso : Un Dieta vegetale ad alto contenuto di carboidrati e' in grado di regolare il peso corporeo. Lo sostiene uno studio pubblicato sulla rivista Lancett

Dieta senza sale : drenante e contro la cellulite : La Dieta senza sale aiuta l'organismo a liberarsi dai liquidi in eccesso.Lo schema di due giorni puo' essere ripetuto una volta a settimana.

Dieta Dukan : funziona? Schema - alimenti e controindicazioni : Non dimenticate che è molto importante fare movimento o sport durante tutte le fasi della Dieta: basta semplicemente camminare per 30 minuti. Guarda anche : alimenti ricchi di ferro: elenco dei più ...