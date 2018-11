Diablo 4 | il progetto cancellato Hades sarebbe stato ispirato a Dark Souls

eurogamer

(Di giovedì 22 novembre 2018) Questa mattina vi abbiamo riportato le ultime indiscrezioni sullo sviluppo di4. Come vi abbiamo già detto, il gioco risulterebbe in lavorazione sotto il nome in codice "Fenris", tuttavia, nel report di Kotaku, è emerso un dettaglio non proprio trascurabile.Dopo la rivelazione diImmortal, scarsamente accolta, si sono riaccese le discussioni su dove è diretta la seriee secondo il sito il prossimo capitolo della serie principale si poteva dirigere verso.Secondo attuali ed ex dipendenti rimasti anonimi , lo sviluppo di4 è iniziato nel 2014 con il nome in codice "". Piuttosto che un perfezionamento della formula di3,avrebbe avuto probabilmente un combattimento impegnativo in terza persona. Non solo, avrebbe mescolato i motivi infernali dicon i temi gotici per creare inquietanti nuovi dungeon. Il, dunque,...