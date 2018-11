: Di Maio:dialogo sì, ma no altra Manovra - TelevideoRai101 : Di Maio:dialogo sì, ma no altra Manovra - MarceVann : RT @RadioLondra_: Di Maio: 'Margini di dialogo con l'Ue' -

"La procedura di infrazione va discussa e io credo nele nel confronto perché vogliamo spiegare le nostre ragioni", ha detto il vicepremier Diparlando della."Abbiamo un modo diverso di affrontare il debito e capisco che alcuni si sentano disorientati, ma non si può trattare l'Italia così dopo anni di massacri", aggiunge. Di"esclude"unacorrettiva "voglio lavorare per migliorare la legge di Bilancio in Parlamento, ma non parlerei dicorrettiva.Resta il nostro impegno:oltre il 2,4% non si va"(Di giovedì 22 novembre 2018)