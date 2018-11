Di Maio | Non rimuoverò Boeri | bene se fa il guardiano

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' - Di Maio : 'Nessuna Manovra correttiva' - Conte : 'Responsabili - non c'è ribellione' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ricordando che fino a settembre, secondo "i dati della Banca d'Italia", l'andamento dello spread "non ha influenzato in modo avverso i tassi sui ...

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' - Di Maio : 'Nessuna Manovra correttiva' - Conte : 'Responsabili - non c'è ribellione' : 22 nov 15:49 Tria: "Non serve un intervento straordinario sul risparmio" "Ho già avuto modo di osservare come i fondamentali dell'economia italiana non giustifichino i livelli attuali di spread. ...

Ceta - lo stop di Di Maio : "Così com'è non è ratificabile" : MILANO - Il governo è contrario alla ratifica del Ceta, il trattato di libero scambio dell'Unione europea con il Canada . Lo ha chiarito il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio durante il ...

Tim - Di Maio : Su scorporo rete non c'è nessun progetto in corso : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ue boccia la manovra - Di Maio : “Non può trattarci così dopo anni di massacri” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta la bocciatura della legge di Bilancio italiana da parte della Commissione europea: "Abbiamo un modo di affrontare il debito diverso e capisco che alcuni si sentano disorientati. Ma non si può trattare l'Italia così dopo anni di massacri", dice riferendosi all'Ue.Continua a leggere

Manovra - Di Maio : “Procedure d’infrazione ingiusta - va discussa. Ue non ci chieda di tradire gli italiani” : “La procedura d’infrazione va discussa prima di tutto, quindi credo nella discussione e spero che ci sia il più possibile dialogo e confronto, perché vogliamo spiegare le nostre ragioni e perché crediamo che una procedura d’infrazione non sia giusta”. Così il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sulle possibili conseguenze della bocciatura del Ddl bilancio da parte Commissione Ue, parlando in sala stampa a ...

Manovra : Di Maio - Ue non ci tratti così : ANSA, - ROMA, 22 NOV - La procedura di infrazione va discussa e io credo nella discussione. Spero nel dialogo e nel confronto perchè vogliamo spiegare le nostre ragioni". Lo ha detto in sala stampa a ...

Di Maio : 'L'Ue non può trattarci così - no a una Manovra correttiva' : Il vicepremier del M5s Luigi Di Maio sferza Bruxelles all'indomani della seconda bocciatura sulla Manovra: "La procedura di infrazione va discussa. Spero nel dialogo e nel confronto perché vogliamo ...

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' | Di Maio : 'Nessuna Manovra correttiva - Bruxelles non può trattarci così' : 22 nov 09:27 Salvini: "Lo spread non è l'economia reale del Paese" Salvini replica sulla salita dello spread che, dice, "non corrisponde alla vita e all'economia vera del Paese. In cinque mesi ...

Manovra - Di Maio : Ue non ci chieda di tradire gli italiani : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Governo nel caos - Di Maio : 'Così non si può andare avanti' : Il Governo italiano è letteralmente nella bufera, non soltanto per la manovra economica, ma anche e soprattutto per problemi interni alla maggioranza. Infatti la maggioranza prima ha dovuto affrontare il problema dell'emendamento sul peculato, approvato da 36 ''franchi tiratori'' dentro la maggioranza di Governo, poi è arrivata in serata la stangata dell'Unione Europea che ha per l'ennesima volta bocciato la manovra Italiana. La cosa incredibile ...

I murales di TvBoy non prendono di mira solo Di Maio e Salvini : Analisi politica sui muri, che al tempo dei social funziona - forse - più dei fiumi di inchiostro. Dal governo guidato da Matteo Renzi in poi i blitz di TvBoy segnano le fasi salienti dei "giochi" che avvengono a palazzo Chigi, descrivendole in modo irridente ma non superficiale. L'ultimo colpo dello street artist oggi a Milano, dove in corso di Porta Ticinese è apparso un murales raffigurante i due ...

"Noi non siamo i traditori". Scontro Di Maio-Salvini : Il voto di ieri alla Camera "è stato fatto per affossare il ddl anticorruzione. È evidente a tutti che noi non siamo stati perché noi, quando abbiamo qualcosa da dire contro, lo diciamo pubblicamente e non ci nascondiamo con il voto segreto".Luigi Di Maio, durante l'assemblea dei parlamentari del M5S, torna sull'episodio di ieri quando il governo è stato battuto alla Camera al voto segreto e punta il dito contro la Lega."L'emendamento sul ...