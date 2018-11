Manovra - Di Maio : escludo possibilità di una manovra correttiva : Il vicepremier M5s Luigi Di Maio assicura che non ci sarà una manovra correttiva per aggiustare il tiro. ' escludo la possibilità di una manovra correttiva . Voglio lavorare per migliorare la legge di ...

Pd - Martina : "Escludo alleanza con M5S - idea democrazia Di Maio non è nostra" : Esclude in futuro un'alleanza con il M5S? "Sì lo escludo, per quello che è accaduto in questi 100 giorni. L'idea di democrazia che ha Di Maio non è la mia, l'attacco alla stampa di questi giorni è ...