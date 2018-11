Di Maio | da M5s no accuse a Giorgetti

Anticorruzione - Di Maio : “Smentisco accuse M5s a Giorgetti. Lui nell’occhio del ciclone perché dà fastidio a Malagò” : “L’episodio del voto segreto sul peculato? L’ho derubricato a un incidente, perché la buonafede è testimoniata dal fatto che la maggioranza, non solo il Movimento ma anche la Lega, si è impegnata ad approvare il disegno di legge in minor tempo. Allo stesso tempo smentisco le accuse del Movimento verso il sottosegretario Giorgetti“. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, in sala stampa alla Camera, durante i lavori ...

Di Maio e Salvini vigilano su ogni singolo voto segreto. M5s e Lega si lanciano occhiate di fuoco : Il clima non è affatto quello di reciproca alleanza, piuttosto è di reciproco sospetto. Lega e M5s si lanciano sguardi di fuoco, la distanza in Aula è siderale. "I deputati del Carroccio continuano a sollevare problemi sul peculato, ma per noi è imprescindibile", racconta un deputato grillino mentre si dirige in buvette sbuffando un po'. In pratica quella fronda leghista non controllata da Matteo Salvini resta ...

Anticorruzione - Salvini in Aula con Di Maio e Conte. Pd : “Emendamento? M5s e Lega hanno affossato insieme la norma” : “C’è un uomo solo che comanda qui, si chiama Matteo Salvini e aveva deciso che quella cosa non doveva passare. Liberateci di questo teatrino: M5s e Lega hanno votato insieme l’emendamento sul peculato. Soltanto degli incompetenti mandano 25 deputati in missione con un voto segreto. Oppure l’avete voluto far passare“. Questo l’attacco del deputato Pd Ettore Rosato in Aula sul decreto Anticorruzione, il giorno ...

Luigi Di Maio - il M5s nel caos : 'Qui dentro è una Bosnia' - il crollo nervoso tra i grillini : Dopo il delitto perfetto alla Camera e la sfuriata con Matteo Salvini , a Luigi Di Maio non resta che prendere atto della situazione: 'Non so che dire, qui dentro è una Bosnia ...'. Viene giù il M5s ...

Ex Ilva - Genitori tarantini a Di Maio nella Giornata dei diritti dei bimbi : “Hai tradito la filosofia del M5s - fai un Vergogna-day” : Hanno scelto una data simbolica, quella della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, per spedire simbolicamente al ministro Luigi Di Maio una lettera aperta. “Con riferimento al contratto tra lo Stato italiano e la multinazionale ArcelorMittal per la cessione dell’acciaieria Ilva, lei, a nostro parere, ha commesso errori, ritrattato, tradito sia la filosofia del suo movimento, sia quella parte del popolo italiano che ...

M5S : sabato Di Maio a Palermo : Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - Il vicepremier Luigi Di Maio, come apprende l'Adnkronos, sarà sabato a Palermo per incontrare i parlamentari siciliani ma anche un gruppo di imprenditori. Il ministro dell'Economia sarà nel capoluogo siciliano per tutta la giornata. Non è escluso, ma il programma è anc

Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani - basta vedere cosa M5s sta facendo a Roma : Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani. In queste ore fanno tante chiacchiere, ma alla prova dei fatti il Movimento 5 stelle hanno fallito completamente. basta vedere Roma: M5s la governa da oltre due anni ma in tutto questo tempo non ha fatto assolutamente nulla per risolvere la questione spazzatura. La soluzione della Giunta Raggi è stata quella di spedire i rifiuti in giro per l'Italia, a prezzi altissimi, con tariffe doppie ...

Ilva - la lettera dei 'genitori tarantini' a Di Maio : "M5S ci ha voltato le spalle - fatevi un Vergogna day" : In occasione della giornata Unicef per i diritti dei bambini, lettera del movimento al vicepremier: "Eravamo nelle vostre mani di chi, prima della consultazione elettorale, guardava negli occhi i cittadini ed ora mostra loro le spalle"

M5S - fronda contro la gestione Di Maio del decreto sicurezza : La marea del dissenso monta contro Luigi Di Maio. Il sale della democrazia interna brucia sulle ferite del capo politico ammaccato dai sondaggi e produce parole che sembravano archiviate nel baule della storia parlamentare di questo Paese: «Raccolta firme», «documento di dissenso». ...

Di Maio : lettera deputati M5s? Mi aspetto lealtà su dl sicurezza : Caserta, 19 nov., askanews, - 'Le persone che hanno firmato quella lettera riconoscono l'importanza per il governo del decreto sicurezza. Credo che vogliano fare un'azione di testimonianza con quegli ...

Inceneritori - è scontro al governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno

