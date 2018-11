: Ma €700 mn di costo in piu del debito pubblico del 2018 lo paga Giggino ? E € 5 miliardi in piu di costi per gli it… - davidealgebris : Ma €700 mn di costo in piu del debito pubblico del 2018 lo paga Giggino ? E € 5 miliardi in piu di costi per gli it… - bobogiac : Oggi, alle ore 14.30, mi trovate con @meb e @marattin in diretta sulla mia pagina Facebook. Parleremo del perché l'… - pietroraffa : Formigli:'Nessuno studio dice che se esce un lavoratore più anziano ne entra uno giovane. Quanti lavoratori entrera… -

Con l'Ue "non ci deve essere muro contro muro". Dice il vicepremier e ministro Diparlando della Manovra. Alla Commissione intendiamo dire che "non possiamo tradire gli italiani" né "fare macelleria sociale" per ridurre -come chiede l'Ue- il debito". Diparla anche di "per spiegare le nostre ragioni. Per la prima volta a quei tavoli -affermastiamo portando un'Italia che dice cosa vuole fare". La Manovra -assicura- già "nei primi tre mesi 2019 comincerà ad avere effetti sulla crescita".(Di giovedì 22 novembre 2018)