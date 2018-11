Di Maio al veleno | È stato Giorgetti

ilgiornale

(Di giovedì 22 novembre 2018) Una giornata surreale, con la Camera che per ore sembra affondare in una sorta di universo parallelo. Una realtà alternativa in cui la Commissione Ue non ha appena bocciato la manovra italiana e dove l'asta dei Btp Italia non è andata praticamente deserta, con l'Istat che rivede al ribasso le previsioni per il Pil 2018 e l'Ocse che boccia la ripresa italiana. In Transatlantico si parla d'altro, perché il governo è schierato in aula al gran completo per risolvere una bega parlamentare sul ddl anticorruzione dopo che martedì sera la maggioranza è andata sotto su un voto segreto. Per la photo opportunity che deve immortalare l'unità di una maggioranza sempre più in fibrillazione ci sono il premier Conte, i vicepremier Die Salvini e il sottosegretario alla presidenza. Sono lì alla Camera, proprio nei minuti in cui da Bruxelles si abbatte la tempesta dell'ormai scontata ...