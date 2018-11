Depressione post-parto | non si separa più dal figlio “neanche per fare il bagno o dormire”

Depressione post partum : un possibile legame con il sistema immunitario : ... le facce non si somigliano Perché ci dà fastidio un quadro storto? Il Premio Nobel per l'Economia 2018 A che cosa servono i sogni? Perché i bambini amano tanto i supereroi? Home - COMPORTAMENTO - ...

Depressione post-parto. Cos’è e come riconoscerla : La Depressione post parto è un problema comune a tante donne, che si trovano a fare i conti con questo lato oscuro della maternità. Dopo la gravidanza e il parto, la neo-mamma inizia la sua nuova vita con il bambino, ma a volte le cose non vanno proprio come ha sempre immaginato. Può infatti accadere che la donna inizi ad avvertire spossatezza e sia preda di pensieri negativi. Si tratta del baby blues, un disturbo che colpisce tantissime mamme e ...