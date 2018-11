ilfoglio

(Di giovedì 22 novembre 2018) Unicredit, seconda banca italiana, starebbe studiando una scissione delle attività estere per trasferirle in una Unicredit 2, basata in Germania e di diritto tedesco, che sarebbe al riparo dai problemi di uno spread che svaluta i titoli pubblici in portafoglio, meno zavorrata da crediti deteriorati,