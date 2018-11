Decreto fiscale | l' allarme dei Verdi | spiagge demaniali a rischio

Decreto fiscale : mancano le coperture finanziarie - salta sconto cartelle : Questa volta è stata la Ragioneria dello Stato ad evidenziare delle serie problematiche per quanto riguarda il Decreto Fiscale approvato dal Governo M5S - Lega. E non solo. Il problema sarebbe sostanziale. Infatti, dopo la cancellazione, dal pacchetto della cosiddetta Pace Fiscale, della norma che consentiva di chiudere la partita con il Fisco pagando esclusivamente un 20% sulle somme guadagnate ma non dichiarate dal contribuente- debitore negli ...

Pace fiscale : nel Decreto resta la cancellazione delle cartelle e la sanatoria : Dopo il summit di governo di ieri 15 novembre, il decreto fiscale, atto collegato alla manovra di bilancio, viene modificato. Un aspetto del decreto, che in questi giorni è stato oggetto della discordia tra M5S e Lega e tra i due Vice Premier Salvini e Di Maio, viene di comune accordo cancellato. Di fatto salta il condono cioè quella norma che permetteva di sanare pendenze fiscali per redditi mai dichiarati, versandone solo una parte. restano ...

Decreto fiscale - salta il condono : si potrà regolarizzare solo il dichiarato : Resteranno in piedi le altre sanatorie, dalla rottamazione-ter alle liti fiscali, nonché la norma sul saldo e stralcio ma solo delle minicartelle. In stand by il carcere per gli evasori -

Come cambia il Decreto fiscale : Dall'Iva agevolata per favorire l' economia circolare alle misure per favorire la promozione della musica jazz, dal discusso Fondo Blockchain all'estensione del tempo pieno per le scuole elementari: ...

Decreto fiscale - nuovo cambio di rotta : 'Non ci sarà la dichiarazione integrativa' : Al termine del vertice di Palazzo Chigi sul Decreto fiscale Lega e M5s hanno fatto sapere di aver trovato un " pieno accordo ". Sparisce la possibilità di una dichiarazione integrativa. "Restano tutte ...

Decreto fiscale - fonti Lega : stop al condono. Via la dichiarazione integrativa : Niente più condono nel Decreto fiscale , che cambia dopo il vertice serale a Palazzo Chigi convocato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fare il punto sul Dl Fisco con i vicepremier Luigi ...

Decreto fiscale - accordo Lega-M5s : 'Via dichiarazione integrativa' : Al termine del vertice di Palazzo Chigi sul Decreto fiscale Lega e M5s hanno fatto sapere di aver trovato un "pieno accordo". Sparisce la possibilità di una dichiarazione integrativa. "Restano tutte ...

Decreto fiscale - domani chiamata in cassa per la prima sanatoria : prima chiamata alla cassa per le sanatorie previste dal Decreto fiscale. Entro domani si potrà aderire ad una delle regolarizzazioni, quella che riguarda gli accertamenti con adesioni che sono stati ...

Decreto fiscale - si punta a rottamazione soft : più scadenze per le rate : Una sanatoria ancora più conveniente, con scadenze dilazionate nel corso dell'anno per consentire ai contribuenti di pagare importi più bassi delle singole rate. A spingere per rendere ancora più soft ...

Manovra - Lega : estendere sanatoria del Decreto fiscale a Imu e Tasi : Colpo della Lega al Senato. In commissione Finanze di Palazzo Madama, il Carroccio ha presentato un emendamento alla Legge di bilancio che prevede di estendere la sanatoria del decreto fiscale anche ...

Decreto fiscale 2018/ La "dimenticanza" che mette in allarme i 5 Stelle - IlSussidiario.net : Il DECRETO FISCALE è stato firmato dal Capo dello Stato. Tra tante sanatorie applicabili resta in piedi lo scudo per l'estero che mette già in guardia M5s

Decreto FISCALE/1 - Condoni - l’allarme Corte dei conti : rischio scudo-frodi e fuga dalle rate : Al termine di una maratona di audizioni sul decreto fiscale, è la Corte dei conti a lanciare un doppio allarme sulle nove sanatorie: i rischi riguardano sia la possibile copertura sulle frodi con fatture false sia una “fuga” dei contribuenti dopo il pagamento della prima rata. Tuttavia, il direttore dell’agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, ha sottolineato che la dichiarazione integrativa speciale «può anche ...

Decreto fiscale - il Mef chiarisce : nessun taglio alle pensioni di guerra : Un comunicato stampa del Ministero dell’economia ha dovuto smentire quanto circolato su alcuni organi di informazione circa un taglio pensioni di guerra e vitalizi ai perseguitati politici razziali, contenuti nel Decreto Fiscale. Questo il testo del comunicato Mef: “nessuna riduzione delle pensioni di guerra, né dei vitalizi ai perseguitati politici e razziali. I titolari degli assegni non subiranno alcuna decurtazione. Quanto riportato da ...