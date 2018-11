Ddl Anticorruzione | ok della Camera La Lega non applaude

Dalla Camera primo ok al Ddl Anticorruzione - passa al Senato : Roma, 22 nov., askanews, - L'aula della Camera ha approvato il disegno di legge sulla corruzione, la prescrizione e la trasparenza dei partiti. I sì sono stati 288, i no 143, 12 gli astenuti. Il testo ...

La Camera ha approvato il Ddl anticorruzione : L'aula della Camera ha approvato in prima lettura il ddl anticorruzione con 288 sì, 143 no e 12 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Anticorruzione - arriva l’ok della Camera per il Ddl ‘spezzacorrotti’ : L'aula della Camera ha approvato il disegno di legge sulla corruzione. I sì sono stati 288, i no 143, 14 gli astenuti. Il ddl contiene le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, le norme sulla prescrizione dei reati, sulla trasparenza dei partiti e dei movimenti politici.Continua a leggere

Scontro in aula sul Ddl Anticorruzione - le opposizioni accusano M5s in aula : "Schedate gli iscritti ai partiti" : Duro contrasto in aula tra l'opposizione e il M5S in merito alle norme sulla trasparenza dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, contenute nella legge anti corruzione. Fdi-Pd e Leu hanno sostenuto infatti che la richiesta di documentazione che gli organi politici devono trasmettere alla commissione di Controllo e di Garanzia, prevede la consegna degli elenchi dei tesserati e degli iscritti, prefigurando quindi una vera a propria ...

'Incidente' sul peculato : il Ddl Anticorruzione torna alla Camera. 'Ok entro dicembre' : L'obiettivo è chiudere la partita oggi e senza la fiducia sugli emendamenti ma in un clima di sospetti e polemiche tra Lega e M5s dopo la lite sul reato di peculato. La norma poi cambierà al Senato -

Sul Ddl Anticorruzione compromesso dopo l'incidente : ok entro anno : Roma, 21 nov., askanews, - E' una storia di continue mediazioni tra M5s e Lega quella del ddl ribattezzato da Luigi Di Maio 'spazzacorrotti'. E quella raggiunta oggi, dopo il brutto incidente di ieri ...

Governo battuto alla Camera su emendamento Vitiello al Ddl Anticorruzione : Era il contratto di Governo a dover essere il timone di questo Governo, ma nemmeno le firme e gli impegni chiari possono essere considerati vincolanti. Nel voto di ieri alla Camera dei Deputati (che festeggiava i 100 anni di Palazzo Montecitorio) il Governo ha incassato, per restare in tema di contratto alla tedesca, il suo primo letterale Faust in die Fresse (dal Tedesco, pugno in faccia). Questa volta l'esecutivo viene battuto non in una ...

Cosa prevede il Ddl Anticorruzione - Sky TG24 - : Misura bandiera del M5s, è stata al centro di forti polemiche nella maggioranza che sostiene il governo. Dallo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado, al daspo per i corrotti, dalle ...

Anticorruzione - niente fiducia dopo lo stop : esame Ddl verso slittamento : Il M5S si accinge a chiedere nell'Aula della Camera un rinvio della ripresa dell'esame del ddl Anticorruzione, su cui ieri la maggioranza è stata battuta nel voto di un emendamento sul peculato a ...