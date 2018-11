Dal tumore alla frattura | l' eterna sfortuna di Elena

Complicazioni per Luca Cardillo : rinviata l’amputazione della gamba colpita Dal tumore : L'amputazione della gamba destra è stata rinviata: Luca Cardillo, affetto da osteosarcoma e da metastasi polmonari, dovrà essere in buona salute per affrontare l'operazione all'MD Anderson Cancer Center di Houston, in Texas. A complicare la situazione del liquido ai polmoni che andrà aspirato nelle prossime ore.Continua a leggere

Tumore al seno - Dal congresso AIOM nuove conferme sull'efficacia di Oncotype DX® : Oncotype DX® I test Oncotype DX® per il Tumore del seno, del colon e della prostata applicano la scienza avanzata della genomica per svelare la biologia unica di un Tumore in modo da ottimizzare le ...

Dodi Battaglia - la moglie rivela la guarigione miracolosa Dal tumore : «Grazie a Medjugorje» : 'Un giorno mi sono svegliata e non controllavo più l'arto sinistro, pensavo fosse una cosa banale'. Inizia così il racconto che Paola Toeschi , moglie di Dodi Battaglia ex chitarrista e componente dei ...

Io - guarita Dal tumore grazie a Umberto Veronesi : "Il paziente era al centro - non solo un numero" : L'8 novembre 2016 la morte del grande oncologo. Ecco la testimonianza della musicista Mohan Testi che si rivolse al medico nel 2006

Una speranza per Luca Cardillo : vola negli Usa per salvarsi Dal tumore maligno alla gamba : Un sogno che è diventato realtà solo grazie alla generosità dei lettori che in queste settimane hanno donato la bellezza di oltre 300mila euro. Un viaggio molto costoso: dal volo di quasi 100mila euro alla visita di 23mila euro passando per il costo di un'eventuale operazione alla gamba. Una gara di solidarietà che ha permesso a Luca di tornare a sperare e sorridere.Continua a leggere

Riceve i polmoni di una fumatrice e muore di tumore nel giro di due mesi : i sintomi erano quelli causati Dal fumo : Una donna francese affetta da fibrosi cistica fin da piccola è morta di cancro ai polmoni, dopo averli ricevuti per un trapianto da un donatrice fumatrice abituale. Uno studio della rivista Lung Cancer mette ora in guardia sul rischio di trapiantare organi da soggetti fumatori. Dall’infanzia la paziente era in cura per la fibrosi cistica e dopo un grave peggioramento delle funzioni respiratorie era stata sottoposta al trapianto polmonare, ...

Elena Fanchini guarita Dal tumore : «Tutto finito! Ho lottato per lo sci» : Elena Fanchini: «sarò Gigante, anche contro il tumore»Elena Fanchini: «sarò Gigante, anche contro il tumore»Elena Fanchini: «sarò Gigante, anche contro il tumore»Elena Fanchini: «sarò Gigante, anche contro il tumore»Elena Fanchini: «sarò Gigante, anche contro il tumore»Elena Fanchini: «sarò Gigante, anche contro il tumore»Elena Fanchini: «sarò Gigante, anche contro il tumore»Elena Fanchini: «sarò Gigante, anche contro il tumore»Elena Fanchini: ...

Cancro - ‘oncochip’ per scoprire persone a rischio : testato Dal 2019 su 4000 pazienti. “Sarà la carta d’identità del tumore” : Scovare e identificare le persone che sono predisposte, per familiarità e genetica, al Cancro, ma che ancora non sanno di essere a rischio. È uno degli obiettivi del nuovo ‘oncochip‘, la sfida della diagnostica molecolare che si prefigge di smascherare più tipi di tumore, analizzando quasi 500 geni in un colpo solo. Il dispositivo, messo a punto dai ricercatori dell’Alleanza contro il Cancro (Acc), la più grande rete di ricerca ...

Tumore ai polmoni - il 10% delle morti causate Dal gas radioattivo radon : E' un killer silenzioso. Un gas naturale incolore, inodore e insapore è la seconda causa di Tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. Secondo il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, provoca tra i 3.500 e i 5.000 dei 35.000 morti ogni anno in Italia per Tumore ai polmoni. Ovvero oltre il 10

Chirurgia : tumore asportato senza cicatrici all’ospeDale Molinette di Torino : Eccezionale intervento non invasivo all’ospedale Molinette di Torino: un tumore del retto è stato asportato senza cicatrici da un paziente di 80 anni, utilizzando il robot endoscopico Flex Robotic. Il macchinario consente di risalire lungo il colon retto passando dall’ano con una telecamera e di procedere a una resezione completa e radicale del tumore dall’interno dell’intestino, con una serie di strumenti chirurgici ...

ROMA - Domenica 28 ottobre peDaliamo insieme per la lotta contro il tumore al seno : ... documento , Gli obiettivi specifici della manifestazione sono: richiamare l'attenzione della popolazione sul tema dell'importanza dello sport e di un'alimentazione sana per la prevenzione del ...

Tumore al seno - la donna salvata Dalle fusa della sua gatta : Era sempre stata refrattaria alle coccole la gatta di Angela Tinning, ma poi, d’improvviso, sembrò aprirsi al contatto con la padrona, cercando sempre più spesso le sue attenzioni e adagiandosi con incredibile frequenza sul suo petto, lì dove Angela, ogni volta in cui l’animale premeva con le zampe,

Storie Italiane - Rosanna Banfi e il dramma del tumore Dalla Daniele : 'Non ho fatto niente' - lacrime in studio : Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Raidue, Rosanna Banfi racconta con sincerità il dramma della battaglia, vinta, con il tumore : 'Non mi fate passare come un'eroina, perché non c'è ...

Dall'immunoterapia nuova arma contro il tumore al seno metastatico : Il risultato arriva dallo studio 'Impassion 130', condotto su 900 pazienti afferenti a centri in vari Paesi del mondo e presentato oggi al congresso della Societ europea di oncologia medica, Esmo,, ...