Dal 22 al 25 novembre torna il Festival della Ruralità

Uomini e Donne - Trono Classico : la puntata del 22 novembre 2018 in diretta Dalle ore 14 : 45 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.prosegui la letturaUomini e Donne, Trono Classico: la puntata del 22 novembre 2018 in diretta dalle ore 14:45 pubblicato su Gossipblog.it 22 novembre 2018 07:26.

X Factor 12 : la puntata del 22 novembre 2018 in diretta Dalle ore 21 : 15 : X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 12: le anticipazioni del 22 novembre 2018prosegui la letturaX Factor 12: la puntata del 22 novembre 2018 in diretta dalle ore 21:15 pubblicato su TVBlog.it 22 novembre 2018 07:16.

Il Segreto - puntate Dal 26 al 30 novembre : Irene decide di partire : Il 26 novembre comincia una nuova settimana con la soap opera 'Il Segreto' che mette lo spettatore di fronte a nuovi risvolti, tra incomprensioni e colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che vanno in onda fino a venerdì 30 novembre rivelano che Francisca (Maria Bouzas) vuole rivedere Raimundo (Ramon Ibarra) dopo molto tempo, ma chiede all'uomo di incontrarla in un posto sconosciuto, in modo da non destare sospetti mentre Julieta (Claudia ...

X4 Foundations : disponibile su PC Dal 30 novembre : Egosoft ha annunciato che X4: Foundations arriverà su PC alla fine di questo mese, più precisamente il 30 novembre. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando dell'ultimo capitolo della ventennale saga di simulazione spaziale X.Come riporta Dualshockers, in questo capitolo (ed in generale nell'intera saga), il giocatore dovrà costruire un impero, al fine di raggiungere tale obiettivo dovrà combattere e commerciare attraverso l'universo, utilizzando ...

Oroscopo settimanale Dal 26 novembre al 2 dicembre - Acquario e Toro al top : Arrivano le previsioni dell'Oroscopo dal 26 novembre al 2 dicembre e preannunciano una settimana carica di entusiasmo per molti segni tra cui Acquario e Toro. Grazie agli influssi astrali del periodo, quest'ultimi saranno favoriti sia nell'ambito professionale che nella sfera privata. L'amore, infatti, sarà al top. Ma si preannuncia una settimana buona anche per altri segni, scopriamo subito quali sono e cosa potrebbe succedere. L'Oroscopo fino ...

Optima lancia Mobile Optima – Black Friday Edition - tre offerte attivabili Dal 23 novembre : Optima Italia si prepara a lanciare la sua Mobile Optima – Black Friday Edition, iniziativa che include tre offerte per il Black Friday: ecco Optima Infinity, Optima 20 Special e Optima Comfort. L'articolo Optima lancia Mobile Optima – Black Friday Edition, tre offerte attivabili dal 23 novembre proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia la nuova Mi TV 4S da 75 pollici - in vendita Dal 23 novembre : Quale giorno migliore per lanciare sul mercato una nuova smart TV se non il Black Friday? Ecco la nuova Xiaomi Mi TV 4S con schermo 4K da 75 pollici. L'articolo Xiaomi annuncia la nuova Mi TV 4S da 75 pollici, in vendita dal 23 novembre proviene da TuttoAndroid.

Una vita - anticipazioni Dal 26 al 30 novembre : Jaime rischia di morire : Una vita, la soap iberica di Aurora Guerra, ha da poco dato l'addio a Cayetana e a Pablo, ed ora sarà Ursula a diventare la protagonista delle nuove trame. Le anticipazioni relative alle puntate in onda nella settimana dal 26 al 30 novembre rivelano che Jaime Alday rischierà di morire a causa di Ursula che sostituirà le sue pastiglie con della cocaina. Intanto Leonor, affranta per la perdita del suo Pablo, partirà alla volta dell'isola ...

Sciopero scuola 30 novembre : docenti e studenti contro l’azienDalizzazione : Il mese di novembre si chiuderà con uno Sciopero nazionale della scuola. Si tratterà di una mobilitazione proclamata dal sindacato USB PI scuola, comunicata al Ministero già qualche settimana fa. A protestare non saranno soltanto i docenti, ma anche il restante personale, a tempo indeterminato e determinato, oltre agli studenti. La campagna denominata “BastAlternanza” è stata indetta per dire basta all’aziendalizzazione della scuola. La data da ...

RiverDale episodi 21 novembre : trama e anticipazioni su Italia 1 : Riverdale episodi 21 novembre. Continuano in chiaro su Italia 1 gli appuntamenti con la prima stagione della in onda negli USA sulla The CW. Di seguito trama, anticipazioni e promo delle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Riverdale episodi 21 novembre: trama e anticipazioni su Italia 1 Riverdale episodi 21 novembre – Chapter Eight The Outsiders / Capitolo otto I ragazzi della 56° strada. Archie e i ...

Kinky Boots - il musical a Milano Dal 30 novembre : Con “Kinky Boots” arriva a Milano, tratto da un film cult, uno dei musical più attesi di questa stagione. Dopo “La febbre del Sabato Sera”, “Jersey Boys”, “Spamalot”, “Hairspray”, “La Famiglia Addams”, il Teatro Nuovo è pronto per lanciare la sua nuova produzione. Dal 30 novembre sul palco dello storico teatro di Piazza San Babila approda uno dei musical più amati di ...

Upas - anticipazioni Dal 26 novembre : Vera fugge Dalla clinica svizzera : Lunedì 26 novembre comincia una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' che pone attenzione intorno al personaggio di Vera Viscardi, protagonista di un folle gesto. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 30 novembre rivelano che la giovane donna dimostra la propria insofferenza a rimanere nella clinica svizzera che non le dà i risultati sperati ed ha intenzione di lasciare la struttura ...

Veronafiere : Dal 29 novembre al primo dicembre torna Job&Orienta (2) : (AdnKronos) - La manifestazione è a ingresso libero, è possibile conoscere l’intera proposta espositiva e culturale al sito www.joborienta.info, che consente anche la preregistrazione all’evento. A illustrare obiettivi e contenuti dell’evento, promosso da Veronafiere Spa e Regione del Veneto, in col