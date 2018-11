Da Massa in trasferta per rubare ricambi auto | arrestati in due

voceapuana

: Vittoria in trasferta a Pozzuoli per la Snav Folgore Massa - sorrentopress : Vittoria in trasferta a Pozzuoli per la Snav Folgore Massa - mikepa2704 : @FQLive @fattoquotidiano Era sfuggita che una nuova emergenza rifiuti divampasse, tale da rendere necessaria una tr… -

(Di giovedì 22 novembre 2018)- Dasono andati "in" notturna per un colpo in officina, ma sono finiti in manette. La scorsa notte i carabinieri della stazione dirosa, nel corso di un servizio ...