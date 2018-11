Dà fuoco a casa | figlio gravissimo

Mantova - padre dà fuoco alla casa con dentro moglie e figlio : l'11enne è morto :

Miley Cyrus - Liam Hemsworth e la casa andata a fuoco a Malibu : «Essersi salvati è quel che conta» : Le star e gli incendi di MalibuLe star e gli incendi di MalibuLe star e gli incendi di MalibuLe star e gli incendi di MalibuLe star e gli incendi di MalibuLe star e gli incendi di MalibuLe star e gli incendi di MalibuLe star e gli incendi di MalibuLe star e gli incendi di MalibuLe star e gli incendi di MalibuLe star e gli incendi di MalibuLe star e gli incendi di MalibuLe star e gli incendi di MalibuUn cumulo di macerie, cenere, una scritta ...

Attentato a giornalista Report - Ruffo : 'Avrebbero dato fuoco a casa - il cane mi ha salvato' : 'La verità è che se non ci fosse stato il cane avrebbero dato fuoco a casa, ci ha salvati a tutti quanti il cane'. Lo afferma, in un video postato sul profilo Fb di Report, l'inviato della ...

Miley Cyrus e Gerard Butler - devastate dal fuoco le casa di Malibu : Un inferno di fuoco e fiamme. California devastata dagli incendi, con 31 morti, 228 dispersi e decine di case incenerite. Tra le tante, quella di Miley Cyrus e Liam Hemsworth.L'ex stellina Disney ha annunciato sui social che l'abitazione di Malibù comprata con il fidanzato nel 2014 non esiste più. Completamente distrutta.prosegui la letturaMiley Cyrus e Gerard Butler, devastate dal fuoco le casa di Malibu pubblicato su Gossipblog.it 12 ...

Inferno di fuoco in California - le star costrette a lasciare casa raccontano la paura sui social : Lady Gaga, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Alyssa Milano, Cher, il regista Guillermo del Toro e Will Smith: le star fuggono dalle fiamme in California e lo raccontano su Twitter. Lasciano le case ...

Dà fuoco alla casa dell'ex - la donna muore dopo 20 ore di agonia : Ancora violenza sulle donne con due episodi in poche ore consumatisi in Campania: un femminicidio a Sala Consilina , nel Salernitano, e un tentato omicidio a San Pietro a Patierno, quartiere della ...

Dà fuoco a casa e uccide la convivente : 14.51 Ha versato sul pavimento di casa due taniche di benzina e poi - secondo l'accusa dei carabinieri - ha appiccato il fuoco che ha provocato un'esplosione nell'appartamento: la convivente, in un primo momento rimasta gravemente ferita è poi morta dopo ore di agonia in ospedale. La tragedia è avvenuta a Sala Consilina L'uomo è stato arrestati per omicidio volontario premeditato.

Brindisi - il cane abbaia troppo - lo legano a un armadio in casa e gli danno fuoco : salvo : Giako, un husky di 7 anni, viveva in casa con un'anziana signora. Qualcuno è entrato nell'appartamento di San Pietro Vernotico nel cuore della notte, l'ha legato, cosparso di benzina e incendiato. Col rischio di dare fuoco a tutta la casa. Fortunatamente un vicino si è accorto di quanto stava succedendo.--Orrore a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi: un cane è stato legato e dato alle fiamme. Giako, un Husky maschio di 7 anni, si ...

Torrazzo : Brucia una casa ai margini del bosco - fuoco domato dai Vigili del fuoco FOTOGALLERY : E' stato necessario un'imponente spiegamento di mezzi dei Vigili del Fuoco per contenere i danni provocati dal rogo che si è sviluppato in una casa di Torrazzo, collocata ai margini del bosco, nella ...

Incendio a Bernate - a fuoco il tetto di una casa : Incendio a Bernate, bruciato il tetto Momenti di paura quelli che si sono vissuti ieri sera, martedì 23 ottobre, a Bernate Ticino. Intorno alle 20.30, fiamme e fumo si sono visti provenire da un tetto ...

Caramagna - vigili del fuoco al lavoro tutta la notte dopo l'incendio ad una casa : Sono ancora in corso da ieri sera , 22 ottobre, le operazioni di spegnimento di un incendio a Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo. Data la complessità dell'intervento, il Comando dei vigili del ...

Marsala - litiga con la madre e la sorella e dà fuoco alla casa : le due donne in ospedale : Paura in Sicilia, dove un quarantenne residente a Marsala, dopo un litigio con sua madre e sua sorella, avrebbe appiccato il fuoco nell’appartamento che condivide con le due donne. madre e figlia, rispettivamente di settanta e trentasette anni, sono state condotte in ospedale per alcuni accertamenti.Continua a leggere