Curling | finali Europei 2018 | Italia-Germania per il bronzo e Svezia-Scozia per l’oro

Curling - Semifinali Europei 2018 : Italia-Scozia e Svezia-Norvegia. Programma - orari e tv : Gli Europei maschili di Curling, in corso di svolgimento a Tallinn, entrano nella fase più calda, quella che assegna le medaglie. Oggi si disputeranno le due Semifinali: Italia-Scozia e Svezia-Norvegia. Grande attesa soprattutto per gli azzurri che stanno disputando una rassegna continentale davvero straordinaria e adesso Retornaz e compagni puntano a salire sul podio. Le Semifinali degli Europei di Curling sono in Programma a partire dalle ore ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 21 novembre. Azzurri con la Polonia per l’accesso alle semifinali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Questa rassegna continentale a Tallinn (Estonia) è giunta ad un momento cruciale, visto che si va verso la conclusione del round robin e i risultati diventano sempre più determinanti. L’Italia maschile oggi si gioca il pass per l’accesso alle semifinali con la Polonia, visto che una vittoria potrebbe già dare la qualificazione ...

Curling - Europei 2018 : l’Italia si arrende alla Scozia solo all’extra-end - azzurri in corsa per le semifinali : L’Italia maschile incappa nella seconda sconfitta agli Europei 2018 di Curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia): gli azzurri si sono dovuti arrendere alla Scozia soltanto all’extra-end per 7-6, ma questo ko non compromette comunque le nostre speranze di qualificazione alle semifinali. Gli azzurri, che prima di questa sera avevano infilato ben cinque successi e che erano stati battuti esclusivamente dalla fortissima ...

Curling - Europei 2018 : Italia sconfitta dalla Svezia - primo ko per gli azzurri. Semifinali possibili : L’Italia incappa nella prima sconfitta agli Europei 2018 di Curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia). Gli azzurri, dopo aver conquistato quattro vittorie consecutive (contro Olanda, Svizzera, Norvegia, Finlandia), si devono arrendere al cospetto della fortissima Svezia che si impone per 11-4 in nove end: la nostra Nazionale ha tenuto testa ai vicecampioni del mondo e vicecampioni olimpici per otto frazioni, poi ha dovuto ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre - azzurri per coltivare il sogno delle semifinali con Finlandia e Svezia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Oggi sarà una giornata cruciale per gli azzurri in questa rassegna continentale. La squadra guidata da Joel Retornaz, dopo aver vinto le prime tre partite, è chiamata a ripetersi con la Finlandia per continuare a sognare le semifinali. Nella seconda partita odierna l’Italia affronterà poi la fortissima Svezia di Niklas Edin, un test importante ...

Curling - Europei 2018 : fantastica rimonta - l’Italia batte la Norvegia e sogna le semifinali! : La Nazionale italiana maschile di Curling non si ferma più! Gli azzurri battono 7-5 la Norvegia, centrano la terza vittoria consecutiva agli Europei 2018 di Tallinn (Estonia) ed ora sognano concretamente l’accesso alle semifinali. Il match si manteneva sul fino dell’equilibrio nei primi cinque end. Un punto a testa per ciascuna squadra e scandinavi in vantaggio 3-2 a metà gara. A questo punto mutava l’inerzia della contesa, con ...