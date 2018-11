Curling | Europei 2018 | programma | orari e tv di giovedì 22 novembre Il calendario

Curling - Europei 2018 : le partite dell’Italia di oggi (22 novembre). Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : oggi giovedì 22 novembre si disputa la sesta giornata di gare agli Europei 2018 di Curling in corso di svolgimento a Tallinn (Estonia). L’Italia tornerà sul ghiaccio per completare il round robin: gli uomini in mattinata se la dovranno vedere contro la Russia mentre le donne affronteranno la Lettonia all’ora di pranzo per giocarsi la salvezza. Alle ore 18.00 Retornaz e compagni disputeranno poi la semifinale, l’avversario è ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 22 novembre - l’Italia sfida la Scozia in semifinale! Azzurre per la salvezza : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Giornata clou di questa rassegna continentale a Tallinn (Estonia), visto che si svolgerà l’ultima sessione del round robin e poi le semifinali maschili, in cui l’Italia andrà a caccia di una storica finale. La squadra guidata da Joel Retornaz, che ieri ha ottenuto la qualificazione, aprirà la giornata odierna affrontando la Russia, partita ...

Europei Curling – L’Italia maschile in semifinale a Tallinn : In Estonia gli azzurri battono la Polonia e si qualificano alla seconda fase con un turno di anticipo. Domani alle 18 la sfida che vale la finalissima. Le donne battono in serata la Danimarca all’ultimo respiro e possono ancora sperare nella salvezza L’impresa ora è realtà. Con la sesta vittoria in otto incontri disputati l’Italia maschile di Curling raggiunge le semifinali degli Europei di Tallinn e domani si giocherà ...

Curling - Europei 2018 : azzurre - un cuore immenso! Battuta la Danimarca all’extra-end - domani in palio la salvezza! : Proprio quando eravamo sull’orlo del baratro e tutto sembrava essere perduto, proprio quando la retrocessione in Serie B sembrava materializzarsi, l’Italia femminile batte un colpo agli Europei 2018 di Curling e supera la Danimarca per 7-6 all’extra-end: le azzurre conquistano la seconda vittoria nella rassegna continentale che si sta disputando a Tallinn (Estonia) e rimangono in corsa per la salvezza. Una sconfitta ci avrebbe ...

Curling - Europei 2018 : Italia in semifinale! Quando si gioca e qual è l’avversario? Data - programma - orario e tv : L’Italia maschile si è qualificata alle semifinali degli Europei 2018 di Curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia). Gli azzurri sono tra le quattro grandi del Vecchio Continente e possono così lottare per la conquista della medaglia, Joel Retornaz e compagni sono riusciti in una nuova magica impresa dopo aver partecipato alle Olimpiadi e ora non vogliono più fermarsi. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per puntare ...

Curling - Europei 2018 : Italia magica - azzurri in semifinale! Battuta la Polonia - si lotta per le medaglie : Dopo quattro anni l’Italia maschile torna in semifinale agli Europei di Curling. A Tallinn (Estonia) gli azzurri hanno realizzato fino ad ora un torneo davvero straordinario, ottenendo sei vittorie su otto partite giocate e conquistando così il pass per le semifinali con una gara di anticipo alla fine del round robin. I nostri portacolori lotteranno per le medaglie come accaduto per l’ultima volta nel 2014, quando chiusero però al quarto posto. ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 21 novembre. Azzurri con la Polonia per l’accesso alle semifinali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Questa rassegna continentale a Tallinn (Estonia) è giunta ad un momento cruciale, visto che si va verso la conclusione del round robin e i risultati diventano sempre più determinanti. L’Italia maschile oggi si gioca il pass per l’accesso alle semifinali con la Polonia, visto che una vittoria potrebbe già dare la qualificazione ...

Curling - Europei 2018 : Italia sconfitta 8-4 dalla Svezia. Le azzurre si giocano la salvezza con la Danimarca : L’Italia viene sconfitta dalla Svezia per 8-4 nella settima partita degli Europei femminili di Curling in corso di svolgimento a Tallinn. Serviva una prestazione ai limiti della perfezione per Zappone e compagne, che non hanno avuto scampo contro le campionesse olimpiche in carica. Nulla comunque è deciso per le azzurre, che possono ancora salvarsi, ma dovranno vincere assolutamente la seconda partita di oggi contro la Danimarca. Un match ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 21 novembre. Azzurre sotto 6-3 con la Svezia dopo il quinto end

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 21 novembre. Azzurri per l'accesso in semifinale - ragazze per la salvezza disperata

Curling - Europei 2018 : le partite dell’Italia di oggi (21 novembre). Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : oggi (mercoledì 21 novembre) si disputa la quinta giornata degli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). L’Italia giocherà tre partite, due al femminile e una al maschile. Le azzurre saranno le prime ad andare sul ghiaccio alle 8.00, quando affronteranno le campionesse olimpiche della Svezia e poi alle 18.00 avranno la sfida salvezza con la Danimarca. Retornaz e compagni saranno invece impegnati alle 13.00 contro la Polonia, gara da vincere ...

Curling - Europei 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 21 novembre. Il calendario completo : Oggi (mercoledì 21 novembre) si svolgerà la quinta giornata di gare degli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Due sessioni in campo femminile con l’Italia, che dopo aver conquistato ieri il primo successo con la Repubblica Ceca, affronterà alle 8.00 le campionesse olimpiche della Svezia e poi alle 18.00 la Danimarca in uno scontro diretto per la salvezza. Gli azzurri andranno invece sul ghiaccio alle 13.00 contro la Polonia, una gara da ...

Europei di Curling 2018 : prima vittoria per la Nazionale italiana femminile - gli uomini cedono alla Scozia : In Estonia, nella quarta giornata di gare, la Nazionale femminile coglie la prima vittoria nel torneo. Quella maschile invece, travolta 9-3 la Germania, sfiora il bis con la Scozia prima di cadere all’extra end L’en plein sfugge per un soffio nella quarta giornata degli Europei di curling di scena a Tallinn. L’Italia, guidata dagli allenatori Soren Gran e Violetta Caldart e sotto la supervisione del direttore tecnico ...

Curling - Europei 2018 : l’Italia si arrende alla Scozia solo all’extra-end - azzurri in corsa per le semifinali : L’Italia maschile incappa nella seconda sconfitta agli Europei 2018 di Curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia): gli azzurri si sono dovuti arrendere alla Scozia soltanto all’extra-end per 7-6, ma questo ko non compromette comunque le nostre speranze di qualificazione alle semifinali. Gli azzurri, che prima di questa sera avevano infilato ben cinque successi e che erano stati battuti esclusivamente dalla fortissima ...