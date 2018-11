Curling | Europei 2018 | il sogno della finale per l’Italia sfuma all’extra end Gli

Curling - finali Europei 2018 : Italia-Germania per il bronzo e Svezia-Scozia per l’oro. Programma - orari e tv : CLICCA QUI PER LEGGERE IL LIVE DELLA SEMIFINALE TRA ITALIA E SCOZIA Ha lottato strenuamente la Nazionale italiana di Curling nella semifinale degli Europei 2018 a Tallinn (Estonia). La compagine nostrana però ha dovuto arrendersi alla Scozia con il punteggio di 9-6 e dunque domani tornerà in gioco comunque per una medaglia seppur di bronzo contro la Germania, sconfitta dalla favoritissima Svezia con lo score di 6-3. Un match dunque in cui i ...

Curling - Europei 2018 : nel torneo femminile Italia-Lettonia 7-11. Azzurre retrocesse nella Division B : L’impresa della salvezza dell’Italia femminile del Curling agli Europei si infrange proprio sull’ultimo ostacolo: le Azzurre perdono lo scontro diretto con la Lettonia per 7-11 in nove end e dicono addio alla Division A e al sogno di qualificarsi ai Mondiali in programma in Danimarca. Sarebbe bastata la vittoria non soltanto per la salvezza, ma anche per un incredibile sesto posto che sarebbe valso accesso diretto alla rassegna ...

Curling - Europei 2018 : un’Italia già in semifinale viene sconfitta dalla Russia nell’ultima sfida della prima fase : L’Italia, già qualificata alle semifinali, è stata sconfitta nell’ultima partita della prima fase degli Europei maschili di Curling dalla Russia per 10-6. Come detto un ko indolore per Retornaz e compagni, che chiudono al terzo posto ed oggi pomeriggio (dalle ore 18.00) sfideranno la Scozia per un posto nella finalissima della manifestazione continentale. Contro la Russia gli azzurri cominciano malissimo e dopo tre end si trovano ...

Curling - Semifinali Europei 2018 : Italia-Scozia e Svezia-Germania. Programma - orari e tv : Gli Europei maschili di Curling, in corso di svolgimento a Tallinn, entrano nella fase più calda, quella che assegna le medaglie. Oggi si disputeranno le due Semifinali: Italia-Scozia e Svezia-Germania. Grande attesa soprattutto per gli azzurri che stanno disputando una rassegna continentale davvero straordinaria e adesso Retornaz e compagni puntano a salire sul podio. Le Semifinali degli Europei di Curling sono in Programma a partire dalle ore ...

Curling - Europei 2018 : le partite dell’Italia di oggi (22 novembre). Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : oggi giovedì 22 novembre si disputa la sesta giornata di gare agli Europei 2018 di Curling in corso di svolgimento a Tallinn (Estonia). L’Italia tornerà sul ghiaccio per completare il round robin: gli uomini in mattinata se la dovranno vedere contro la Russia mentre le donne affronteranno la Lettonia all’ora di pranzo per giocarsi la salvezza. Alle ore 18.00 Retornaz e compagni disputeranno poi la semifinale, l’avversario è ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 22 novembre - l’Italia sfida la Scozia in semifinale! Azzurre per la salvezza : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Giornata clou di questa rassegna continentale a Tallinn (Estonia), visto che si svolgerà l’ultima sessione del round robin e poi le semifinali maschili, in cui l’Italia andrà a caccia di una storica finale. La squadra guidata da Joel Retornaz, che ieri ha ottenuto la qualificazione, aprirà la giornata odierna affrontando la Russia, partita ...

Curling - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 22 novembre. Il calendario completo : Oggi (giovedì 22 novembre) si svolgerà la sesta giornata di gare degli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Ultima sessione del round robin con l’Italia maschile, già qualificate alle semifinali, che affronterà la Russia alle 8.00, mentre le azzurre si giocheranno la salvezza alle 13.00 contro la Lettonia. Il momento clou di questa giornata arriverà poi alle 18.00 quando si svolgeranno le semifinali maschili, in cui Retornaz e compagni ...

Europei Curling – L’Italia maschile in semifinale a Tallinn : In Estonia gli azzurri battono la Polonia e si qualificano alla seconda fase con un turno di anticipo. Domani alle 18 la sfida che vale la finalissima. Le donne battono in serata la Danimarca all’ultimo respiro e possono ancora sperare nella salvezza L’impresa ora è realtà. Con la sesta vittoria in otto incontri disputati l’Italia maschile di Curling raggiunge le semifinali degli Europei di Tallinn e domani si giocherà ...

Curling - Europei 2018 : azzurre - un cuore immenso! Battuta la Danimarca all’extra-end - domani in palio la salvezza! : Proprio quando eravamo sull’orlo del baratro e tutto sembrava essere perduto, proprio quando la retrocessione in Serie B sembrava materializzarsi, l’Italia femminile batte un colpo agli Europei 2018 di Curling e supera la Danimarca per 7-6 all’extra-end: le azzurre conquistano la seconda vittoria nella rassegna continentale che si sta disputando a Tallinn (Estonia) e rimangono in corsa per la salvezza. Una sconfitta ci avrebbe ...