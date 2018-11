Cucine Lube Civitanova-Azimut Leo Shoes Modena 3-0 - Debutto europeo amaro per Zaytsev e

Pallavolo – I biglietti di Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova in vendita da domani : I tickets per Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova in vendita da domani Inizierà domani mattina alle 9 la vendita dei biglietti per la gara che vedrà di fronte il prossimo 18 novembre Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova. I biglietti saranno disponibili solamente sul sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket, non sarà effettuata vendita presso gli uffici del PalaPanini.L'articolo Pallavolo ...