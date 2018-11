' Costituzione a Colazione' per 20 000 studenti in diretta satellitare

Blastingnews

: Giovedì 29 novembre dalle 10:00 alle 12:15, in diretta satellitare nei cinema di tutta Italia: Costituzione a colaz… - RaiScuola : Giovedì 29 novembre dalle 10:00 alle 12:15, in diretta satellitare nei cinema di tutta Italia: Costituzione a colaz… - RaiScuola : *Scadenza domani!* Torna con la VI ed. di “Costituzione a colazione”, l’evento annuale dell’Associazione Sulleregol… - veronicmonaco : Costituzione a colazione: Sulle Regole con Pif -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Chi pensasse che laè un reperto da manuale dimenticato, si sbaglierebbe. Sono oltre 20.000, infatti, glidelle Scuole Superiori che si sono iscritti all'incontro che si svolgerà il 29 novembre insieme a Gherardo Colombo e a Pif sul tema "". Complice lapredisposta da Unisona, società che organizza eventi live per le scuole, i ragazzi saranno simultaneamente collegati da varie parti d'Italia dalle 10 alle 12.15 della mattinata. A guidarli ci saranno 1000 insegnanti aderenti nel 2018 al progetto che ormai da sei anni l'Associazione Sulleregole di Gherardo Colombo rilancia con successo. Le sedi "fisiche" del collegamento via satellite sono i 110 cinema presenti in diverse Regioni e partners delle attività., insegnanti e cinema formano, quindi, un buon triangolare per un "match" interessante: la riflessione sui ...