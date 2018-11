Costa e i rifiuti | ' Non c' è emergenza in Campania | qualcuno la auspica?'

Rifiuti - Ministro Costa : “Non conviene più aprire termovalorizzatori” : Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente, ha dichiarato ad Agorà, su RaiTre, che i termovalorizzatori “non conviene più aprirli perché è in controtendenza con il sistema europeo. Perché tra poco non serviranno più“, aggiungendo che in Lombardia ed in Veneto questi impianti stanno chiudendo grazie all’aumento della raccolta differenziata: “Stanno chiudendo perché non riescono ad alimentarli“. “Siamo uno dei ...

Rifiuti - Di Maio : ci pensa Costa - non roviniamoci le giornate : Roma, 18 nov., askanews, - 'Credo non ci sia bisogno di creare tensioni nel governo, perché il tema non sussiste, non è nel contratto, ma soprattutto abbiamo Sergio Costa che è la persona che ...

Rifiuti - Di Maio : ci pensa Costa - non roviniamoci le giornate : Qual è la linea del governo? "Vale il contratto di governo: abbiamo scritto economia circolare, green economy, lì dentro c'è anche la graduale dismissione degli impianti di incenerimento". 18 ...

Rifiuti in Campania - lite Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori/ Ministro Costa : "problema roghi tossici" - IlSussidiario.net : Rifiuti in Campania e Terra dei Fuochi, scontro Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori. lite Governo Lega-M5s, Ministro Costa: 'problema roghi tossici'

Rifiuti - ministro Costa : contrario a inceneritori - non servono : Napoli, 16 nov., askanews, - 'Credo che quella di Salvini sia stata una dichiarazione di pancia: non abbiamo alcun nuovo disastro in essere. Non torneremo indietro alle emergenze del passato'. Queste ...

Costa a Salvini 'In Campania non c'è emergenza rifiuti - ma solo una sofferenza per i roghi tossici' : 'In Campania non abbiamo una emergenza rifiuti, ma una sofferenza'. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa rispondendo ai cronisti a margine della conferenza nazionale su sicurezza e legalità ...

Rifiuti Campania - Moronese (M5s) : “Salvini vuole inceneritori? Non ha competenze - per questo c’è Costa” : “Salvini ha auspicato un inceneritore per ogni provincia in Campania? Veramente lui è andato a Napoli per il comitato sull’ordine pubblico e la sicurezza, che peraltro compete al suo ministero. Salvini non ha particolare competenza in campo ambientale, che spetta invece al ministro dell’Ambiente Costa, né credo che conosca la reale situazione e la storia dei Rifiuti in Campania”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24Mattino, ...

Rifiuti - Costa : Inceneritori cattedrali del fuoco - non li vogliamo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Terra dei Fuochi : l'escalation di incendi in impianti rifiuti. Costa annuncia invio 100 carabinieri : Solo quest'anno sono una ventina le vecchie discariche e capannoni di stoccaggio andati in fiamme nelle province tra Caserta e Napoli. Un copione che si ripete e che, con una sincronia sospetta, si ...

Roghi rifiuti : nuovo incendio nel casertano. Il ministro Costa annuncia invio 100 carabinieri : Negli ultimi mesi sono tanti gli incendi e tutti a distanza ravvicinata. Fuochi a Battipaglia, Casalduni, San Vitaliano, Caivano, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere -

Rogo rifiuti - Costa : ora intervento forte : 13.12 "Ora il governo deve intervenire con forza e vigore. Mi sono sentito con gli altri ministri e anche con il premier". Così il ministro dell'Ambiente, Costa, al termine del sopralluogo nello Stir di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove ieri è scoppiato un vasto Rogo. E' il quarto incendio in pochi mesi in Campania, "ho la percezione che siamo sotto attacco", aggiunge. Poi dice: "La camorra fa schifo". "Chiederò una task force di ...