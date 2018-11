Corleone torna alle urne dopo 24 mesi di commissariamento

agi

(Di giovedì 22 novembre 2018) I giovani si riprendono. Sembrano dire, come in un combattivo slogan, 'è nostra e non di Cosa nostra'. Un concetto che vogliono rilanciare quando mancano pochi giornielezioni di domenica 25. Sono loro i protagonisti, come più volte ha ribadito anche il vescovo Michele Pennisi, della nuova città, sono stati gli 'angeli del fango'l'alluvione, hanno liberato strade e scuole e ora vogliono liberare, che ha dato natali e sepoltura a Totò Riina e Bernardo Provenzano, dal fango della mafia.ventiquattrodi, domenica il paese composto da 11 mila abitanti tornerà, dunque,. Il comune è stato amministrato dcommissarie Giovanna Termini, Rosanna Mmi e Maria Cacciola che hanno confermato che "il risveglio dell'attenzione ...