Coppa del Mondo | esordio stagionale per gli spadisti azzurri a Berna

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : esordio stagionale per spadisti e fiorettiste - tornano in pedana Elisa Di Francisca e Martina Batini : Doppio appuntamento questo fine settimana per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma. A Berna ci sarà l’esordio stagionale degli spadisti, mentre ad Algeri quello delle fiorettiste. In pedana ci saranno dei ritorni importanti per l’Italia, che punterà a partire subito al meglio. Andiamo quindi a scoprire le prospettive azzurre per queste gare. Partiamo dal fioretto femminile in cui torneranno in pedana in ambito internazionale Elisa Di ...

ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf – Italia 9ª nella Coppa del Mondo : in testa un particolare terzetto : L’Italia (Andrea Pavan e Renato Paratore) inizia la Coppa del Mondo posizionandosi al 9° posto: in testa il terzetto formato da Inghilterra, Australia e Corea L’Italia (Andrea Pavan/Renato Paratore), nona con 65 (-7) colpi, ha iniziato a buon ritmo la 59ª edizione della ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf, la Coppa del Mondo a squadre che si sta svolgendo al Metropolitan Golf Club (par 72). Nel primo giro, disputato con formula ...

Sci alpino - i favoriti per la Coppa del Mondo di discesa. Svindal e Jansrud in pole - Feuz e Mayer in seconda fila. Occhio a Paris ed ai tedeschi : Il Circo bianco è pronto ad affrontare il primo fine settimana di gare in terra nordamericana e, quindi, vedrà al cancelletto di partenza, dopo lunga attesa, gli uomini-jet impegnati in una discesa libera e in un supergigante. Le gare canadesi di Lake Louise segneranno l’esordio ufficiale delle discipline veloci con la curiosità di capire chi si sarà presentato nel migliore dei modi a questa Coppa del Mondo 2018-2019 e chi, dunque, potrà ...

Mondiali Qatar 2022 - Infantino insiste : vuole la Coppa del Mondo a 48 squadre : Mondiali Qatar 2022, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato dell’ipotesi di aumentare il numero delle squadre partecipanti Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, continua a perseguire il suo piano per avere una Coppa del Mondo con 48 squadre già dal torneo del 2022 ospitato dal Qatar, evidenziando i potenziali effetti positivi per la regione. “Forse il calcio è un modo per costruire ponti“, ha detto in ...

Snowboard – La squadra di Coppa del Mondo in Finlandia per sei giorni di allenamento : Parallelo, la squadra di Coppa del Mondo si trasferisce in Finlandia: sei giorni di allenamenti a Pyha Viaggio in Finlandia anche per il team di parallelo della Nazionale di Snowboard. Il gruppo allenato da Meinhard Erlacher partirà venerdì 23 novembre per Pyha, dove lavorerà fino a giovedì 29. Al lungo raduno parteciperanno gli stessi nove atleti, sette uomini e due donne, convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni per quello ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : fari puntati su Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida : Ancora Giappone sulla strada della Coppa del Mondo di Speed skating. Dopo l’esordio di Obihiro, sarà la volta di Tomakomai, dal 23 al 25 novembre. Al Tomakomai Highland Sports Center assisteremo ad un grande spettacolo dove gli esponenti migliori del Pianeta del pattinaggio velocità pista lunga esprimeranno il loro meglio. Ci si attendono delle conferme anche in casa Italia. Il primo round nipponico è stato decisamente soddisfacente e in ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo sprint 2019 : che battaglia tra Pellegrino e Klaebo ma gli outsider non mancano : Sarà ancora Klaebo contro Pellegrino la battaglia per la vittoria nella Coppa di sprint? Tutto lascia pensare di sì anche se nell’anno post olimpico tutto viene rimesso in discussione, anche in questa stagione non mancheranno le sorprese e non sarà vita facile per i vincitori delle ultime due coppe di specialità. Johannes Hoesflot Klaebo, pur dopo aver vinto Coppa del Mondo e ori olimpici resta prima di tutto un grande specialista delle sprint e ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019 : a Ruka la prima tappa stagionale. Akito Watabe favorito - l’Italia punta su Alessandro Pittin : Questo fine settimana a Ruka si svolgerà la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Combinata nordica. Sarà ancora una volta la località finlandese a dare il via alla stagione del massimo circuito internazionale. Si partirà come di consueto con il Provisional Competition Round (venerdì 23 alle 15.00), in cui l’obiettivo degli atleti sarà quello di entrare nei primi 50 per ottenere la qualificazione alla Gundersen di sabato, ...

Scherma – Coppa del Mondo di Fioretto Femminile : le azzurre tornano in pedana - grande rientro di Di Francisca e Batini : Elisa Di Francisca e Martina Batini tornano in pedana per la Coppa del Mono di Fioretto Femminile Inizia da Algeri la stagione di Coppa del Mondo di Fioretto Femminile. Saranno dodici le azzurre in pedana e per tre di loro si tratterà di una gara dal significato particolare. Per Alice Volpi sarà infatti la prima volta in gara da campionessa del Mondo. La fiorettista senese esordirà con al collo l’oro individuale conquistato a Wuxi lo ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : brutta caduta e grave infortunio per Manuel Osborne-Paradis : Nella prima prova cronometrata della discesa di Lake Louise, vinta da Christof Innerhofer, c’è stata una brutta caduta per uno degli sciatori di casa, il canadese Manuel Osborne-Paradis. Dopo la caduta le prove sono state interrotte per un lungo tempo, anche perchè le condizioni del 34enne nativo di Vancouver sono sembrate subito gravi. Lo sciatore è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Banff, dove ha svolto i primi ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Italia anziana nelle discipline veloci - servono volti nuovi. Buzzi il più atteso - ultima chiamata per Casse : Esordio stagionale per la velocità nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Questo fine settimana il Circo Bianco si è trasferito in Nord America e per la precisione in Canada a Lake Louise, dove sono in programma una discesa ed un superG. Grande attesa per la squadra azzurra, anche perchè su questa pista gli Italiani hanno spesso raccolto ottimi risultati e dunque vogliono ottenere il primo podio dell’anno. Sarà la solita Italia ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : esordio stagionale ad Igls. Dominik Fischnaller guida un’Italia che va a caccia di podi : esordio stagionale per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in un catino piuttosto favorevole ai colori azzurri come quello di Igls. Quello situato ad Innsbruck è infatti uno dei budelli più frequentati dalla Nazionale tricolore per gli allenamenti vista l’assenza di impianti in terra italiana. Si comincia nel week-end con la caccia alla sfera di cristallo: gare classiche tra sabato e la mattinata di domenica (singolo ...