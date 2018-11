Coppa Davis 2019 | Finale Francia-Croazia | il sorteggio e l’ordine di gioco della prima

Finale Coppa Davis – Chardy-Coric apre la sfida tra Francia e Croazia : Coppa Davis: sarà la sfida tra Chardy e Coric ad aprire la Finale tra Francia e Croazia Saranno Jeremy Chardy e Borna Coric ad aprire venerdì alle 14 la Finale della Coppa Davis 2018 tra Francia e Croazia, in programma fino a domenica sulla terra rossa indoor dello Stade Pierre Mauroy e che chiuderà l’ultima edizione disputata con il vecchio format. A seguire Jo-Wilfried Tsonga opposto a Marin Cilic. Sabato sempre alle 14 il doppio ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia - sfida già nella storia. Super equilibrio e doppio che può essere decisivo : Francia-Croazia è già una Finale storica per la Coppa Davis, visto che sarà l’ultima con il vecchio format. Si giocherà a Lille in un impianto da 27mila spettatori (è lo stadio della squadra di calcio) in una cornice davvero spettacolare, la stessa che ha visto i transalpini trionfare contro il Belgio nell’ultimo atto della competizione. La Francia si presenta, dunque, da campione in carica e va caccia dell’undicesimo titolo ...

Lawyers’ Tennis Cup - i risultati del 5° turno della “Coppa Davis degli avvocati” : Lunedì 19 novembre 2018 presso il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa si sono disputati due incontri della seconda giornata dei gironi di qualificazione della Lawyers’ Tennis Cup validi per il Girone A. Nel primo incontro della serata Game Set Lex (squadra dello studio Daverio Florio) si è imposta per 3 a 0 sui semifinalisti dello […] L'articolo Lawyers’ Tennis Cup, i risultati del 5° turno della “Coppa Davis degli avvocati” è ...

Francia-Croazia - Finale Coppa Davis tennis 2018 : le date e il calendario. Programma - orari e tv : Nel weekend, gli ultimi tre giorni della Coppa Davis 2018, e più in generale di un’era della storia dell’Insalatiera, vedranno Francia e Croazia darsi battaglia sul cemento dello Stade Pierre Mauroy di Lilla. I francesi devono fare a meno di Richard Gasquet per infortunio, ma ritrovano Jo-Wilfried Tsonga dopo la sua lunghissima assenza dai campi. Il dilemma di Yannick Noah sarà ancora una volta legato a chi schierare in singolare, ...

Finale Coppa Davis 2018 - i convocati di Francia e Croazia ai raggi X : Si avvicina a grandi passi la Finale di Coppa Davis 2018, l’ultima con il format attuale prima della rivoluzione (che sta già incontrando, per la verità, più di un problema di popolarità) che sarà messa in atto dal prossimo anno. Francia e Croazia si daranno battaglia allo Stade Pierre Mauroy di Lilla, l’una con l’assenza di Richard Gasquet, l’altra col miglior organico possibile. Andiamo a vedere uno per uno i giocatori ...

Coppa Davis 2019 - il calendario e le date della nuova fase finale. Si gioca a Madrid a novembre. Il programma e la superficie : Alla vigilia dell’ultima Coppa Davis col formato che tutti abbiamo imparato ad amare e conoscere, è tempo di pensare anche a cosa succederà nel prossimo novembre, quando ci sarà la nuova fase finale dell’Insalatiera. Il nuovo format prevede che la fase finale si giochi in un’unica città, e in questo caso è Madrid: alla Caja Magica, che già ospita un torneo Masters 1000 dal 2009 sotto la spinta di Ion Tiriac. I campi, però, non ...

Francia-Croazia - Finale Coppa Davis 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nello stesso anno in cui le nazionali di calcio si sono contese la Coppa del Mondo, Francia e Croazia si giocheranno anche la Finale di Coppa Davis. In semiFinale i transalpini infatti hanno superato per 3-2 la Spagna, chiudendo però la contesa già dopo il doppio del sabato, mentre i croati hanno battuto gli Stati Uniti con identico punteggio, ma con il pass per la Finale che è arrivato al termine del quinto set del quinto incontro. La Finale si ...

Coppa Davis – Arriva un importante ‘consenso’ - Tsitsipas ammette : “ecco perchè parteciperò” : Stefanos Tsitsipas annuncia la sua partecipazione alla nuova Coppa Davis: l’obiettivo è giocare le Olimpiadi di Tokyo 2020 Il nuovo format di Coppa Davis, promosso da Gerard Piquè e dall’azienda Kosmos, ha fatto storcere il naso a diversi giocatori. Partecipare al torneo nel mese di novembre è un’eventualità che tanti tennisti avrebbero già scartato a priori, poichè toglie del tempo prezioso alla offseason. Tanti top ...

Tennis - Novak Djokovic contrario alla nuova Coppa Davis e alla World Team Cup : “Non è sostenibile per noi giocatori” : Novak Djokovic, numero 1 del mondo e impegnato nelle ATP Finals 2018 a Londra, espone il proprio pensiero sui cambiamenti della stagione 2019. A detta del serbo infatti il nuovo format della Coppa Davis e l’introduzione della World Team Cup nel 2020, andranno a congestionare un calendario già ricco di impegni e conseguentemente la gestione per i Tennisti sarà ulteriormente complicata. “La questione della Coppa Davis e della World ...

Tennis - nasce la ATP Cup : 24 Nazioni si sfidano in Australia! Nuovo affronto alla Coppa Davis? : Il calendario mondiale del Tennis si arricchisce di una nuova competizione per Nazionali che farà indubbiamente guerra alla storica Coppa Davis. La ATP ha infatti ufficializzato la nascita della ATP Cup, un torneo a squadre che si svolgerà a cadenza annuale e con la prima edizione in programma dal 3 al 12 gennaio 2020 in Australia, alla vigilia degli Australian Open. Si tratta di un vero e proprio stravolgimento del calendario, la decisione ...

Tennis - Djokovic contro il calendario ATP : la nuova Coppa Davis e la Coppa del Mondo non convincono il serbo : Novak Djokovic ha parlato della nuova Coppa Davis e della Coppa del Mondo ATP, un doppio evento che non è gradito dal Tennista serbo Secondo il serbo Novak Djokovic non è positivo per il Tennis avere più di un torneo a squadre nella stagione, in riferimento alla versione rinnovata della Coppa Davis e della nuova Coppa del Mondo ATP. “Onestamente non penso che sia un bene per lo sport“, ha detto il serbo dopo aver sconfitto il ...

Coppa Davis 2019 - l'Italia a febbraio in India sull'erba : Roma, 14 nov., askanews, - L'esordio dell'Italia nella nuova Coppa Davis sarà sull'erba. L'India ha infatti optato per i prati verdi del Calcutta South Club - impianto da 17 campi da tennis che ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : India-Italia si giocherà sull’erba! Scelta Calcutta come sede del turno preliminare : La nuova Coppa Davis 2019 è ormai alle porte e venerdì 1 e sabato 2 febbraio 2019 assisteremo alle fase preliminare a 24 squadre funzionale alla qualificazione per la Finale in sede unica a Madrid dal 18 al 24 novembre 2019. L’Italia se la vedrà in trasferta contro l’India e come era assai prevedibile la selezione di casa ha scelto l’erba come superficie di questo confronto. Saranno infatti il campo del Calcutta South Club ad ...

Coppa Davis - India-Italia dovrebbe giocarsi sull’erba : Coppa Davis, India-Italia si dovrebbe giocare sull’erba dopo la richiesta della Federazione indiana all’Itf Coppa Davis, India-Italia dovrebbe giocarsi sull’erba. La Federazione indiana ha richiesto all’Itf di giocare al South Club di Calcutta nonostante non arrivi ai 4 mila posti richiesti da regolamento, su un terreno ‘scomodo’ per gli azzurri, almeno secondo quanto ritenuto dagli indiani. Il ...