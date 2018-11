Conte | riforme in linea con Ecofin

Conte : Manovra valida - avanti con riforme : 12.33 "Il governo è convinto della validità dell'impianto della Manovra . Sabato sera ci incontreremo con Juncker e confido in un confronto costruttivo.Rivedremo le rispettive posizioni e valuteremo come andare avanti ". Così il presidente del Consiglio Conte commenta la bocciaciatura della Manovra da Bruxelles. "L'Ue parla del debito 2017, quindi quello del precedente governo", spiega. "Sarei irresponsabile se non mi preoccupassi dello spread, ...

Conte dice che il piano di riforme del governo è «il più importante mai adottato in Italia» : Secondo il presidente del Consiglio è «una prospettiva ambiziosa, e anche forse modesta: ma è la realtà» The post Conte dice che il piano di riforme del governo è «il più importante mai adottato in Italia» appeared first on Il Post.