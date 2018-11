Conte | rapporti M5s-lega molto buoni

Conte : "Decido io i toni dei rapporti con l'Ue" Lega : nessuno stop al reddito di cittadinanza : Dal governo arrivano risposte sia al Capo dello Stato che si era raccomandato un "dialogo costruttivo" con l'Europa che a una perplessità del sottosegretario all'Economia Giorgetti (Lega) esternata però mesi fa essendo riportata in un libro in uscita in questi giorni. E fonti del Carroccio ribadiscono: "nessuno scontro"