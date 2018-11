Conte | per ponte Genova voglio incrementare fondi a disposizione

Giuseppe Conte - tentativo disperato di salvare la poltrona. Dossier riservato - si aggrappa a Giulia Bongiorno : Forse è l'ultimo a crederci, Giuseppe Conte . A poche ore dalla botta di Bruxelles all'Italia, con la procedura d'infrazione annunciata, il premier si barrica a Palazzo Chigi e studia le contromosse. '...

Manovra bocciata - Conte chiede tempo : «A Bruxelles un piano per il rilancio» Moscovici : «Non sparate su di noi» : Le intenzioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista dell’incontro a Bruxelles. Il piano in elaborazione a Palazzo Chigi: il ruolo della Cdp, l’Unità tecnica per gli investimenti, la riforma dei ministeri in team con la Buongiorno, il nuovo Codice degli appalti.

Coni - Giovanni Malagò assegna i soldi alle federazioni sportive. E non cambia niente per non sContentare Giorgetti : niente (ulteriori) tagli al calcio: nell’assegnazione dei contributi Coni 2019 alle federazioni sportive, che potrebbe anche essere l’ultima se la riforma proposta dal governo sarà approvata, Giovanni Malagò decide di evitare altri scossoni. Troppo pericoloso, in una situazione politica tanto delicata, mettere le mani nei finanziamenti e creare ulteriore scontento fra i vari presidenti. È stato proprio il sottosegretario Giancarlo Giorgetti a ...

Manovra - Boccia (Pd) : “Ue? Decisione sbagliata - abbia rispetto per il Parlamento italiano. Difendo il governo Conte” : “La Bocciatura della Manovra da parte della Ue? È sbagliata nel metodo e nel merito. Vi sorprenderò: sono dalla parte dell’Italia e sono disposto a difendere Conte e il governo Conte“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus), il deputato Pd, Francesco Boccia, si esprime sullo stroncamento della Manovra italiana da parte della Commissione europea. E spiega: “Questa Decisione è errata nel ...

Perché i sostenitori della Brexit Contestano l'accordo di May con l'Ue : Quello negativo, agli occhi dei Brexiter, è l'impossibilità di negoziare tariffe agevolate con i Paesi extraeuropei: un altro elemento di subordinazione dell'economia britannica alle regole ...

Conte difende la Manovra : è solida - via migliore per ridurre debito : Dopo la bocciatura di Bruxelles, il premier Giuseppe Conte tira dritto e difende la Manovra. "E' solida ed efficace - scrive su Facebook -. Porterò a Bruxelles un piano dettagliato delle nostre ...

Conte : manovra e riforme strada migliore per ridurre debito : Roma, 21 nov., askanews, - 'Sulla manovra economica il Governo è pronto a un confronto costruttivo con la Commissione europea. Sabato incontrerò il presidente Juncker, al quale esporrò l'impostazione, ...

Giuseppe Conte kamikaze - per la prima volta si parla di crisi di governo e lui... : La tentazione di far saltare il banco è sempre più forte da parte di Luigi Di Maio e Matteo Salvini proprio ora che è in corso la tempesta perfetta, tra mercati all'assalto dell'economia italiana e la Commissione europea che boccia la Manovra con l'avvio della procedura d'infrazione per eccessivo deficit. Quello che gli osservatori politici definiscono un vero e proprio ...

Otto spettacoli in 4 comuni per il Festival dei Miti Contemporanei : Concludendo la conferenza stampa, Teresa Timpano ha citato, tra gli altri spettacoli, "Noi non siamo barbari " , che andrà in scena al Teatro Zanotti Bianco il 23, , che nasce dalla collaborazione ...

Ambiente : il WWF lancia la seconda edizione del Contest di Urban Nature per le scuole : Oggi, in occasione della Festa Nazionale dell’Albero, il WWF, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, propone alle scuole italiane di ogni ordine e grado una nuova sfida educativa sulla natura in città (la forestazione Urbana è infatti una delle strategie per rendere le nostre città più salubri, sostenibili e ricche di biodiversità). Negli ultimi due anni il WWF ha proposto l’evento Urban Nature, per far scoprire e incrementare la Natura ...

ITALIA BOCCIATA?/ Ecco la mossa "salvafaccia" del Governo per acContentare l'Ue - IlSussidiario.net : Oggi la Commissione europea si pronuncerà sul Documento programmatico di bilancio inviato dall'ITALIA. Il Governo può ancora evitare il peggio

Ludovico Fremont de I Cesaroni : "Ho una nuova fidanzata. La mia ex Alma? Ho un Contenzioso giudiziario per mia figlia" : Chi ha amato I Cesaroni, la popolare fiction di Canale 5 con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, si ricorderà sicuramente di Walter, l'amico di Marco (Matteo Branciamore) sempre pronto a mettersi nei pasticci. A interpretarlo l'attore Ludovico Fremont, che oggi ha 36 anni e una relazione alle spalle.Fremont è reduce dalla storia con Alma Manera, dalla quale ha avuto la piccola Regina Amelie, come ha avuto modo di raccontare al ...

Casamonica - Conte nelle ville abusive : “Cos’è questo - il trono dell’illegalità?”. Poi lancia la proposta per il recupero dell’area : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha fatto visita nel tardo pomeriggio alle ville abusive della famiglia Casamonica dopo lo sgombero di questa mattina. “Lo Stato torna in possesso dei propri spazi” ha detto il primo ministro durante la visita. “Che cosa ne facciamo di quest’area?” ha chiesto ai collaboratori. “Proporrei alla sindaca un parco pubblico da dare alla comunità e questo ...

Conte : passi messaggio che governo è per rispetto regole e legalità : Roma – “Mi trovo nella periferia est di Roma, dove questa mattina sono state sgomberate otto ville abusive di proprieta’ dei Casamonica. Sono qui per dare un messaggio molto chiaro: questo governo e’ per la legalita’ e il rispetto delle regole”. Lo scrive su facebook il premier Giuseppe Conte. L'articolo Conte: passi messaggio che governo è per rispetto regole e legalità proviene da RomaDailyNews.