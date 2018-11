Conte in Parlamento : austerity incompatibile con nostra economia : Di particolare impatto sull'economia sarà l'imminente definitiva adozione del decreto legislativo che riforma, in modo sistematico ed organico, la materia dell'insolvenza e delle procedure ...

Manovra - Conte in Parlamento : 'Rimoduleremo alcuni interventi' : Roma, 22 nov., askanews, - 'La prima opportunità offerta per intervenire nella procedura è quella relativa alle controdeduzioni, che il governo potrà formulare a beneficio dell'Ecofin, in merito alla ...

Conte - rimoduliamo misure in Parlamento : ANSA, - ROMA, 22 NOV - Nella risposta all'Ue "ribadiremo e puntualizzeremo gli effetti della manovra sulla crescita: ci sarà un'accelerazione degli investimenti e rimodulazione in Parlamento di alcuni ...

Manovra - Boccia (Pd) : “Ue? Decisione sbagliata - abbia rispetto per il Parlamento italiano. Difendo il governo Conte” : “La Bocciatura della Manovra da parte della Ue? È sbagliata nel metodo e nel merito. Vi sorprenderò: sono dalla parte dell’Italia e sono disposto a difendere Conte e il governo Conte“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus), il deputato Pd, Francesco Boccia, si esprime sullo stroncamento della Manovra italiana da parte della Commissione europea. E spiega: “Questa Decisione è errata nel ...

Vigilia di manovra in Parlamento. Conte fiducioso : "Arriva domani". Ma nei 5 Stelle si tratta sulla cabina di regia degli investimenti : L'ultimo metro della manovra prima del suo arrivo in Parlamento è una riunione fiume in notturna a palazzo Chigi. È il metro dell'affanno, di chi sa che il traguardo è vicino ma anche che il fiato è corto. Il testo doveva essere trasmesso undici giorni fa alle Camere, ma ancora si scrive, si corregge, si tratta. Con i 5 Stelle che non vogliono lasciare nulla al caso e soprattutto discutono al loro interno per chi ...

Conte rientra dall'Africa e blinda la manovra in Parlamento : Addis Abeba, 12 ott., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha lasciato l'Africa, dopo la visita di due giorni in Etiopia ed Eritrea, per far ritorno a Roma, dove lo attende il ...

Conte : approvazione Def Parlamento importante - avanti determinati : Adis Abeba, 11 ott., askanews, - 'Oggi c'è stato un passaggio importante: come previsto è stata approvata a piena maggioranza alla Camera e al Senato il Def. Il Parlamento italiano si è espresso e il ...

Manovra : Conte - Parlamento si è espresso : ANSA, - ADDIS ABEBA, 11 OTT - "E' stato approvato, come avevamo previsto, a piena maggioranza il Def prima al Senato, poi alla Camera. Questo significa che il Parlamento italiano si è espresso e ...

