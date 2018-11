Conte difende la manovra | “Nell’interesse degli italiani non rinunciamo a nulla” 

Conte si difende dalle accuse di conflitto d’interessi : “Concorso regolare - mai violato la legge” : Il premier Conte questa mattina ha risposto alle domande di Repubblica relative al concorso per la cattedra da ordinario all'Università di Caserta, respingendo le accuse: "Avrei lasciato perdere anche in questo caso, solo che pur di attaccare me, per fatti che risalgono al 2002, finite per scagliarvi contro il professor Alpa, una delle nostre riconosciute eccellenze in campo giuridico, giurista unanimemente apprezzato in Italia e all’estero. E ...