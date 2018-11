Conte apre all' Europa

Manovra - Conte apre all'Ue : «Possibile rimodulazione delle misure» : Conte disposto a trattare, apre alla e Ue. Il governo italiano potrà inviare all'Europa le sue «controdeduzioni», spiega il premier. E sulla Manovra trasmetterà...

Manovra - Conte apre all'Ue : 'Possibile rimodulazione delle misure' : Abbiamo anche raccolto la raccomandazione relativa agli sforzi per la riduzione dell'economia sommersa con i provvedimenti sulla pace fiscale e quelli in materia di fatturazione elettronica. Abbiamo ...

Manovra - Conte apre alla Ue : «Misure rimodulate se effetti positivi su crescita» Tria : se spread resta alto mutui a rischio : Il premier alla Camera dopo la bocciatura Ue della Manovra: «Prepariamo le nostre controdeduzioni, risposta sarà esaustiva. Con procedura di infrazione chiederemo tempi molto distesi»

Manovra - Conte apre all'Ue : «Possibile rimodulazione delle misure» : Conte disposto a trattare, apre alla e Ue. Il governo italiano potrà inviare all'Europa le sue «controdeduzioni», spiega il premier. E sulla Manovra trasmetterà...

Manovra - Conte apre alla Ue : «Misure rimodulate se effetti positivi su crescita» : Il premier alla Camera dopo la bocciatura Ue della Manovra: «Prepariamo le nostre controdeduzioni, risposta sarà esaustiva. Con procedura di infrazione chiederemo tempi molto distesi»

Manovra - Conte apre alla Ue : «Possibile rimodulazione misure - ma senza alterare contenuti» : Conte disposto a trattare, apre alla e Ue. Il governo italiano potrà inviare all'Europa le sue «controdeduzioni», spiega il premier. E sulla Manovra trasmetterà...

Manovra - Conte alla Camera apre all Ue 'Acceleriamo sulla crescita e rimoduliamo le misure' : Una giornata nervosa sul fronte della Manovra, con dichiarazioni in ordine sparso di premier e vicepremier. Ma davanti all'aula della Camera, nel suo intervento ufficiale sulla legge di bilancio, il ...

Il premier Conte apre alla Ue : «Nessuna ribellione - ma nell'interesse degli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla» : «Se si tratta di difendere gli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla». Il premier Giuseppe Conte lo dice ai cronisti a margine del Forum sui rischi da disastri ambientali in corso a...

Il premier Conte apre alla Ue : 'Nessuna ribellione - ma nell'interesse degli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla' : 'Se si tratta di difendere gli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla'. Il premier Giuseppe Conte lo dice ai cronisti a margine del Forum sui rischi da disastri ambientali in corso a Roma, ...

Il premier Conte apre alla Ue : 'Nessuna ribellione - ma nell'interesse degli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla' : 'Se si tratta di difendere gli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla'. Il premier Giuseppe Conte lo dice ai cronisti a margine del Forum sui rischi da disastri ambientali in corso a Roma, ...

Manovra - governo tiene duro ma apre a modifiche. Conte : 'Impianto solido' : ... quindi di quello del precedente governo' e che 'noi siamo sempre convinti della nostra Manovra, della solidità del nostro impianto di politica economica e quindi sarò ben disponibile a valutare con ...

Governo - Conte : settimana impegnativa - sapremo essere all'altezza : Roma, 5 nov., askanews, - 'In partenza per Algeri, ma con la mente costantemente rivolta all'Italia. Con il primo ministro algerino parlerò della Sicilia, dove sono stato ieri dopo la violenta ondata ...

[Il punto] Putin apre all'acquisto di titoli di Stato italiani. Conte esulta ma sarebbe una mela avvelenata : Sono altre le vie da seguire per impedire che lo spread finisca fuori controllo e con esso la nostra economia. Non ci sono pasti gratis ma neanche scorciatoie. 25 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali ...

MagdaClan apre la nuova edizione di Mon Circo - la rassegna Internazionale di Circo Contemporaneo del Monferrato : Per il pubblico di Mon Circo sono previste agevolazioni e scontistiche per accedere agli spettacoli di Bruxelles en piste.bruxellenpiste.it del Teatro Municipale di Casale Monferrato e del Civico di ...