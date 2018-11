Conte all’Ue | noi responsabili Moscovici |  «No a trattative da mercanti di tappeti»

Il governo Conte ha dichiarato guerra all’Ue sulla manovra : e ora che succede? : Il primo ministro Giuseppe Conte e i suoi vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini a una conferenza il 20 ottobre scorso. (Simona Granati – Corbis/Getty Images) Le istituzioni comunitarie europee hanno ufficialmente rigettato la manovra italiana: come si temeva, l’Unione europea ha chiesto una nuova bozza di Documento programmatico di bilancio al governo Conte, che dovrà consegnarla a Bruxelles entro le prossime tre settimane. Stando ai ...

Cinque Stelle - Conte e Grillo al Circo Massimo. Di Maio : “Spiegheremo la manovra all’Ue” : È partita la seconda giornata di “Italia 5 Stelle”, la kermesse del M5S al Circo Massimo, con un bagno di folla di Luigi Di Maio che fra selfie e strette di mano ha salutato gli attivisti ma non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti assiepati intorno a lui. Ci sono anche i no Tap, con un cartello dal fondo giallo «Melendugno c’è. No Tap» ma spie...

Cinque Stelle al Circo Massimo - attesi Conte e Grillo. Di Maio : “Spiegheremo la manovra all’Ue” : È partita la seconda giornata di “Italia 5 Stelle”, la kermesse del M5S al Circo Massimo, con un bagno di folla di Luigi Di Maio che fra selfie e strette di mano ha salutato gli attivisti ma non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti assiepati intorno a lui. Ci sono anche i no Tap, con un cartello dal fondo giallo «Melendugno c’è. No Tap» ma spie...

Manovra - Conte : “Non ci sono margini di cambiamento. Bocciatura dall’Ue? Confido in dialogo costruttivo” : “Confido in un dialogo costruttivo, sicuramente avremo delle osservazioni e ci confronteremo con esse”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima del bilaterale con Angela Merkel, rispondendo a chi gli chiedeva se la Manovra non cambierà anche a costo di una Bocciatura. Nel pomeriggio, sulla Manovra italiana si era espresso il commissario Güenther Oettinger secondo il quale l’Ue avrebbe respinto la legge di ...