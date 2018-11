Conte alla Ue | ' Nessuna ribellione | ma interesse italiani al primo posto' Di Maio | ' No

Il premier Conte apre alla Ue : «Nessuna ribellione - ma nell'interesse degli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla» : «Se si tratta di difendere gli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla». Il premier Giuseppe Conte lo dice ai cronisti a margine del Forum sui rischi da disastri ambientali in corso a...

Manovra - Conte alla Ue : siamo responsabili - nessuna disobbedienza : Roma , askanews, - Fiducia in un chiarimento con la Commissione europea sulla Manovra. Il premier Giuseppe Conte vedrà sabato a Bruxelles il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e ...

Manovra - dopo bocciatura Ue Conte riferisce alla Camera. Bruxelles : 'Grave infrazione delle regole di bilancio' : Oggi informativa urgente del premier sul 'no' della Commissione europea alla legge di bilancioi italiana per 'deficit eccessivo basato sul debito', e quindi per il vicepresidente Moscovici la '...

Dybala allontana il Bayern : 'Contento di essere alla Juve' : Roma, 21 nov., askanews, - Dybala segna con l'Argentina e manda segnali d'amore alla Juventus. alla presenza numero 18 con la Selección arriva il primo gol per la Joya che ora vuole ripetersi in ...

Stop alla norma “ponte” sulle concessioni autostradali scadute : “Espone a Contenziosi” : La Ragioneria di Stato ha dato parere negativo all'emendamento presentato dell'onorevole Emiliano Fenu del Movimento 5 Stelle e relativo alle concessioni autostradali scadute. La norma sarebbe in contrasto con il Codice dei Contratti che già regola la fase ponte tra una concessione e l'altra e potrebbe scaturire futuri contenziosi.Continua a leggere

Della Valle : “Conte? È a disagio - si capisce dalla faccia. E noi siamo in imbarazzo per lui”. L’appello a Salvini e a Di Maio : “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Penso che il primo a non essere contento e a sentirsi a disagio sia proprio lui, perché è costretto a far finta di fare un lavoro che non riesce a fare sicuramente come vorrebbe. Si capisce dalla faccia di questo signore“. E’ il giudizio che a Otto e Mezzo (La7) l’imprenditore Diego Della Valle dà del presidente del Consiglio. E aggiunge: “L’imbarazzo che forse ha ...

MotoGp – Dai complimenti a Lorenzo e Dovizioso alla moto nuova - Dall’Igna non si acContenta : “Ducati non ha come obiettivo di arrivare seconda” : Il bilancio del 2018 di Gigi Dall’Igna: dall’addio di Lorenzo al titolo di vicecampione mondiale di Dovizioso, le parole del direttore generale Ducati Sembra una scena già vista: Gigi Dall’Igna è seduto davanti ai giornalisti, nel paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, per stilare il bilancio di una stagione di alti e bassi, conclusa ancora una volta con un ottimo secondo posto di Andrea Dovizioso. Ducati serena ...

Il premier Conte alla guerra dei rifiuti : 'Basta roghi - mai più terre dei fuochi' : 'Basta ai roghi tossici, mai più terre dei fuochi. Lunedì sarò a Caserta, con sette ministri di questo governo, per firmare il Piano d'azione per il contrasto dei roghi di rifiuti. Il governo del ...